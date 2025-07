SAÚDE

Postura borboleta: saiba quais benefícios o exercício de ioga traz para sua saúde

Alongamento tem efeitos físicos e mentais

Wendel de Novais

Publicado em 19 de julho de 2025 às 16:00

Alongamento é comum na Ioga Crédito: Shutterstock

A postura borboleta, alongamento que consiste na abertura dos quadris e da virilha, mantendo as pernas dobradas e as solas dos pés juntas, é mais do que um simples exercício de mobilidade. Usada, principalmente, na Ioga, a postura tem efeitos positivos para a saúde física e mental de seus praticantes. >

Quem explica isso é Leonardo Mineiro, professor de Haṭha Yoga e Terapeuta Ayurvédico no Moksha Yoga e Massagem no Rio Vermelho. De acordo com ele, considerando que Yoga tem uma abordagem holística e integral, a postura borboleta favorece o funcionamento de conjuntos de órgãos do ser humano.>

“Além das implicações no nível físico, como liberação da tensão dos quadris e tonificação do assoalho pélvico, abdômen e lombar, a postura borboleta alonga a musculatura interna das coxas, otimiza a circulação para os sistemas eliminatório, urinário e reprodutor, digestório e linfático”, diz o professor.>

Além da saúde física, segundo ele, há um efeito mental, já que o alongamento promove a auto-observação. A prática, inclusive, favoreceria a compreensão de padrões mentais das pessoas e também o alívio de sintomas de sofrimento psíquico leves. >

“Em nível mais sutil, podemos considerar que a postura favorece o fluxo de energia vital [prāṇa], auxiliando no desbloqueio da região pélvica, favorecendo o processamento de emoções reprimidas e as tensões emocionais, promovendo também aterramento, ancorando a mente no presente”, completa ele.>

A postura atua diretamente no nivel do primeiro e segundo chakras na região pélvica [muladhara e svadhistana em sânscrito], que estão relacionados a qualidades de segurança e enraizamento. Além disso, com a abertura do peito, energiza o quarto chakra no nivel do coração [anahata chakra], que está relacionado ao sentimento de confiança e encantamento pela vida.>