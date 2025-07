ROTINA FITNESS

Quatro exercícios fáceis para ficar com abdômen trincado

Prática tem que ser aliada com dieta restrita

"Indico o abdominal reto, que é o abdominal clássico, um exercício muito eficiente se for feito de maneira correta. Já de antemão, reforço que em todos os exercícios citados aqui é preciso buscar, seja pela internet ou com ajuda de um profissional, a execução recomendada porque, apesar de fáceis, esses exercícios exigem técnica para que os resultados apareçam", explica Márcio. >

O terceiro é o abdominal lateral, onde a pessoa mantém uma posição estática, apoiando-se em um antebraço e na lateral do pé, com o corpo em linha reta, sem movimento. Esse exercício também é conhecido como prancha lateral. Para os dois exercícios, Márcio recomenda três séries até a falha, quando a pessoa não aguenta mais ficar na posição. >

O quarto é o abdominal bicicleta, que simula o movimento de pedalar uma bicicleta deitado no chão com as pernas para cima. Ao falar desse exercício, Márcio explica que o número de repetições para ele e para o abdominal reto deve começar pequeno e evoluir a partir do ganho de resistência da pessoa. >