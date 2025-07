EMAGRECIMENTO

Esses 4 alimentos vão eliminar sua gordura abdominal, segundo especialistas

A gordura abdominal pode ser um desafio persistente, resultado de hábitos alimentares pouco saudáveis, consumo excessivo de alimentos gordurosos e ultraprocessados, e a falta de atividade física. Segundo especialistas, uma das formas mais eficazes de combatê-la é através do controle do que você come. >

Um dos principais problemas relacionados à gordura abdominal é o aumento do risco de desenvolver a síndrome metabólica. Essa condição, que envolve um conjunto de fatores, eleva as chances de doenças cardíacas, diabetes e derrame, exigindo atenção à saúde.>

O papel essencial das fibras

As fibras não se encontram apenas nas nozes, mas também em abundância em frutas e vegetais. Esses componentes, que o organismo não consegue digerir, desempenham funções reguladoras cruciais para o seu bom funcionamento, especialmente no intestino, e promovem a saciedade.>

1.Maçãs

Disponíveis em todas as estações do ano, as maçãs são poderosas aliadas na luta contra a gordura abdominal. Segundo a nutricionista Lisa Richards, as fibras presentes nessas frutas auxiliam na eliminação do colesterol ruim e das gorduras circulantes, contribuindo para a saúde cardiovascular.>