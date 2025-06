saúde

Descubra como corrigir a flacidez após emagrecer

Cirurgião plástico explica como contornar os desafios derivados do emagrecimento rápido

Publicado em 23 de junho de 2025 às 20:09

O excesso de pele e a flacidez que surgem após o emagrecimento acelerado podem ser corrigidos com uma cirurgia reparadora Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Com a popularização das chamadas “canetas do emagrecimento”, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, muitos pacientes têm vivenciado uma perda de peso rápida e significativa. Mas o que parece uma vitória imediata muitas vezes vem com novos desafios: o excesso de pele e a flacidez que surgem após o emagrecimento acelerado. >

“O problema não é perder gordura , é a velocidade com que isso acontece. Se for muito rápido, o corpo não consegue retrair a pele naturalmente. E, se já houver perda de colágeno por fatores como idade, gestação ou maus hábitos, nenhum creme ou exercício físico vai resolver. A cirurgia se torna, muitas vezes, a única saída viável”, explica o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio. >

Segundo o médico, o momento ideal para se submeter a uma cirurgia reparadora é após a estabilização do peso. “Geralmente, isso ocorre em torno de seis meses após o emagrecimento, quando já é possível identificar com mais precisão o que é excesso de pele, o que é flacidez localizada e o que realmente precisa ser corrigido”, afirma. >

Cirurgia pode ser feita para corrigir o excesso de gordura no braço Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Quando a cirurgia reparadora é indicada

Antes da cirurgia , uma avaliação completa é indispensável, incluindo exames laboratoriais para verificar se há distúrbios metabólicos ou outros fatores que possam interferir no procedimento ou na recuperação. “O grande risco de operar antes do tempo é que, se o paciente continuar emagrecendo, aquela flacidez que parecia resolvida pode voltar. E isso pode exigir retoques cirúrgicos no futuro”, alerta o médico. >

As cirurgias mais comuns nesse cenário são a abdominoplastia, para retirar o excesso de pele no abdômen; o lifting de braços e de coxas, regiões que costumam sofrer com a perda de sustentação; a mamoplastia com ou sem prótese, em função da queda e perda de volume das mamas; além da lipoaspiração em áreas que resistem ao emagrecimento geral. >

Retomada da autoestima

Mais do que uma questão estética, a cirurgia pós-emagrecimento é, para muitos pacientes, parte essencial do processo de retomada da autoestima e qualidade de vida. “Tratar a flacidez e o excesso de pele é uma forma de completar o ciclo do emagrecimento. E, para isso, o planejamento, o tempo certo e a orientação médica são fundamentais”, conclui o Dr. Josué Montedonio. >