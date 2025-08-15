Acesse sua conta
Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou ação contra a M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:58

Crédito: Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, por causa da comercialização de produtos de má qualidade, o que pode acarretar riscos à saúde e a segurança dos consumidores.

Ajuizada no dia 7 de agosto, a ação acontece a partir da denúncia de uma consumidora que passou mal após ingerir um produto da empresa. A mulher arcou com os custos do tratamento.

Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart Lopes da Silva, foram constatados diversos problemas nos alimentos, como a presença de insetos e objetos estranhos disponibilizados na embalagem do mercado de consumo e produtos com mau odor e mofados. A promotora afirma que tentou resolver a situação por via administrativa, mas não houve ações efetivas por parte da acionada.

Na ação, o MP-BA solicita à Justiça concessão de medida liminar para determinar que a empresa não comercialize qualquer tipo de produto que seja impróprio ao consumo; adoção de medidas que atendam às exigências legais, para que não sejam detectadas corpos estranhos, sabores e odores inadequados em seus alimentos; observação dos direitos básicos dos consumidores, notadamente, o direito à vida, à saúde e à segurança, como rege a Constituição vigente, além da prestação permanente do Serviço de Atendimento (SAC) aos consumidores, visando, por meio desse canal, a resolução de demandas ou prestação das informações requeridas pelos consumidores.

A reportagem tenta contato com a empresa. O espaço segue aberto.

