ASSÉDIO MORAL

Gestor é investigado após dizer para funcionária que ela era 'magra e precisava engordar'

Operação Custódia Fiel foi deflagrada nesta sexta (30), para recolher documentos e apurar as denúncias de injúria e violência psicológica

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 22:11

1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/TV Sudoeste

Um homem passou a ser investigado pela Polícia Civil pelos crimes de injúria, violência psicológica e supressão de documentos no ambiente de trabalho, após duas funcionárias registrarem ocorrência na delegacia de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A Operação Custódia Fiel foi deflagrada nesta sexta-feira (30), com o objetivo de recolher documentos e apurar as denúncias.



De acordo com a Polícia Civil, a ação cumpriu um mandado de busca e apreensão, além de medidas cautelares no âmbito da investigação que apura crimes de violência psicológica e assédio moral. Os documentos recolhidos integram um processo de sindicância interna do sindicato ao qual está vinculada a cooperativa agropecuária onde as vítimas trabalham.

Uma das mulheres relatou que o investigado, superior hierárquico delas, fazia comentários frequentes sobre seu corpo, afirmando, por exemplo, que ela era “magra e precisava engordar um pouquinho”, além de criar apelidos pejorativos. Segundo a denunciante, os episódios desencadearam crises de pânico e ansiedade, resultando em abalo psicológico. As condutas investigadas ocorreram entre fevereiro e novembro de 2025.

A conclusão da sindicância apontou fortes indícios de assédio moral. No entanto, a apuração interna foi posteriormente anulada pelo sindicato, que determinou a destruição do material no prazo de seis meses.

Durante a Operação Custódia Fiel, foi apreendida uma pasta lacrada contendo documentos relacionados à sindicância. Segundo a Polícia Civil, a documentação é considerada essencial para a elucidação dos crimes investigados.

A Polícia Judiciária também representou por medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a proibição de o investigado se aproximar ou manter contato com uma das vítimas, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário.