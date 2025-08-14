Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura baiana é alvo de operação contra esquema de desvio de recursos públicos via fraude de licitações

Valores dos contratos ultrapassam R$ 600 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:22

Santaluz, no nordeste baiano
Santaluz, no nordeste baiano Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) deflagrou uma operação contra um esquema de realização de contratos sem licitação em Santaluz, na região sisaleira do estado, nesta quinta-feira (14). Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais dos investigados em Santaluz, Salvador e Lauro de Freitas.

Segundo as investigações, o Município de Santaluz firmou contratos, por inexigibilidade de licitação, de empresas e escritório de advocacia para assessoria jurídica na área de contratações administrativas e assessoria técnico-administrativa, com sobreposição de objetos contratuais e conflito de interesses, entre 2022 e 2024. São apuradas práticas criminosas de desvio de recursos públicos, fraude em licitações e crimes de responsabilidade.

Há indícios de envolvimento de agentes públicos no direcionamento das contratações, que além de ocorrer sem o devido processo licitatório, não demonstraram a efetiva entrega dos serviços. Os valores dos contratos ultrapassam R$ 600 mil. As investigações revelaram que há vínculos familiares e societários entre os contratados e membros da gestão municipal.

Operação Tricoderma

Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
Operação Tricoderma por Divulgação
1 de 8
Operação Tricoderma por Divulgação

O nome da operação, Tricoderma, refere-se a um agente de biocontrole (nome científico “trichoderma”) da maior praga do sisal, conhecida como "podridão do tronco", causada por um fungo que faz as folhas ficarem amarelas e o tronco vermelho.

A operação resulta de investigações da Procuradoria-geral de Justiça Adjunta para Assuntos Jurídicos e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). A ação contou com o apoio da Polícia Civil, por meio de departamentos especializados em repressão e investigações de crime organizado.

Santaluz

Santaluz por Reprodução
Santaluz por Reprodução
Santaluz por Reprodução
Santaluz por Reprodução
Santaluz por Reprodução
Santaluz, no nordeste baiano por Divulgação
1 de 6
Santaluz por Reprodução

Leia mais

Imagem - MP-BA detecta 28 casos de nepotismo e recomenda exonerações a prefeito de cidade baiana

MP-BA detecta 28 casos de nepotismo e recomenda exonerações a prefeito de cidade baiana

Imagem - Ex-secretário de cidade baiana é alvo de denúncia por fraude em licitação

Ex-secretário de cidade baiana é alvo de denúncia por fraude em licitação

Imagem - Cidade baiana é investigada por suposto desvio de recurso e uso indevido do Fundeb

Cidade baiana é investigada por suposto desvio de recurso e uso indevido do Fundeb

Mais recentes

Imagem - Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos

Creche no Arenoso é reinaugurada com o dobro de vagas para alunos
Imagem - Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia

Mulher é flagrada tentando entrar em prisão com drogas nas partes íntimas na Bahia
Imagem - Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

Imóvel perto da praia na Barra será leiloado pelos Correios este mês

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil
02

Prefeitura publica concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 12,6 mil

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
03

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22
04

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ R$ 39.753,22