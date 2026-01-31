EU TU, IA

72 horas de Odoyá: confira um roteiro de três dias na Festa de Iemanjá

Da alvorada ancestral aos brindes à beira-mar, nossa curadoria especial mapeia os melhores caminhos para celebrar a Rainha

Flavia Azevedo

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:00

Presente para Yemanjá Crédito: Marcos Cajaíba

Programação oficial

Neste ano, o tema é “Renascer com as Águas de Yemanjá”e a festa começa na verdade neste sábado (31), às 23h20, quando o presente de Oxum sai do Terreiro Olufanjá, no Beiru, em direção ao Dique do Tororó para a entrega à meia-noite. Já na segunda (2), o presente principal parte do mesmo terreiro às 4h30, chegando à Colônia de Pescadores Z1, no Rio Vermelho, às 5h sob uma alvorada de fogos. Você pode entregar suas flores e pedidos nos balaios do caramanchão até as 16h, quando os pescadores levam o presente principal para o Buraco de Iaiá em um cortejo marítimo emocionante.

Lavagem na Ceasinha

Um dos momentos mais queridos do Rio Vermelho acontece neste domingo (1) com a 1ª Lavagem da Ceasinha. O Mercado do Rio Vermelho abre as portas para o público das 11h às 19h com acesso gratuito, sendo uma excelente opção para quem quer começar as homenagens em um clima de confraternização comunitária.

Armandinho Macêdo Crédito: Divulgação

Varanda do Sesi

Para quem não abre mão de um clássico, o Sesi Rio Vermelho realiza a quarta edição do seu Baile Azul e Branco no domingo (1), a partir das 20h30. O som será comandado por Alexandre Leão e Armandinho Macedo, e as reservas podem ser feitas de forma pelo WhatsApp (71) 99334-5519.

O grito da alvorada

Se a ideia é amanhecer celebrando, a Alvorada de Iemanjá no Colaboraê, na Rua Borges dos Reis, é o lugar certo. Começando às 21h neste domingo (1), a festa recebe Bia Cunha, Sambaiana, Aila Menezes e Libre Ana. Os ingressos custam a partir de R$ 80 na da plataforma Sympla.

Tonho Matéria Crédito: divulgação

Romaria dos capoeiras

A fé se manifesta no movimento da capoeira bem cedo na segunda-feira (2). A partir das 4h30, o Largo da Mariquita recebe a Associação Cultural de Capoeira Mangangá, o Bloco da Capoeira e artistas como Tonho Matéria. É um evento gratuito que celebra a tradição de rua e as raízes baianas.

Enxaguada de Iemanjá Crédito: Brenda Viana / CORREIO

A Enxaguada

Carlinhos Brown comanda o que já é um marco do dia 2 na Villa Caramuru. Apartir das 15h, ele recebe Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santana, Xanddy e outros nomes. Os ingressos estão no quinto lote, custando entre R$ 200,00 e R$500,00 na Bilheteria Digital.

Principote

O evento Dos Mares é a escolha para quem busca conforto e serviço all inclusive no dia dEla. Na segunda, das 12h às 20h, o Principote, na Praia do Buracão, terá shows de JAU e DJ Matheus Ce. A experiência tem ingressos a R$ 500, disponíveis no Sympla.

Vibe praiana

Também na Praia do Buracão, o Iemanjá Blue 2026 oferece uma estrutura de praia com DJs e gastronomia na segunda (2), das 10h às 19h. Os ingressos para curtir o clima de beach club estão no terceiro lote por R$ 230 no Ticket Maker.

Samba no Bombar

O Som das Águas ocupa o Bombar das 10h às 22h também na segunda (2). Com uma programação eclética que vai de Taian Riachão e Diggo a DJs como Gabi da Oxe e Venuz, a festa tem ingressos a R$ 60 via Musa Ticket.

Alexandre Leão Crédito: Divulgação

Sabor do mar

Para quem prefere um menu focado em frutos do mar, a Festa de Iemanjá do Canto acontece das 12h às 18h no dia 2. O evento é all inclusive, conta com shows de Uel e Alexandre Leão e as reservas devem ser feitas pelo telefone 71 99687-0826, com o valor de R$ 450.

