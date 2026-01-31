Acesse sua conta
72 horas de Odoyá: confira um roteiro de três dias na Festa de Iemanjá

Da alvorada ancestral aos brindes à beira-mar, nossa curadoria especial mapeia os melhores caminhos para celebrar a Rainha

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:00

Entrega (Festas Populares: Yemanjá)
Presente para Yemanjá Crédito: Marcos Cajaíba

Programação oficial

Neste ano, o tema é “Renascer com as Águas de Yemanjá”e a festa começa na verdade neste sábado (31), às 23h20, quando o presente de Oxum sai do Terreiro Olufanjá, no Beiru, em direção ao Dique do Tororó para a entrega à meia-noite. Já na segunda (2), o presente principal parte do mesmo terreiro às 4h30, chegando à Colônia de Pescadores Z1, no Rio Vermelho, às 5h sob uma alvorada de fogos. Você pode entregar suas flores e pedidos nos balaios do caramanchão até as 16h, quando os pescadores levam o presente principal para o Buraco de Iaiá em um cortejo marítimo emocionante.

Algumas pessoas preferem pegar um barco e deixar seus presentes no meio do mar por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Tem, também, quem prefira ir até a beira da praia pra depositar a oferenda por Afonso Carlos Martinez Garrido
E ficar pertinho da orixá celebrada por Paula Fróes/ CORREIO
Tem até quem escolha as pedras para entregar sua oferta à Iemanjá por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
No 2 de Fevereiro, a tradicional festa de Iemanjá lota as areias da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, de devotos com seus presentes por Foto: Robson Mendes/Arquivo CORREIO
Flores estão entre os itens que não podem faltar por Foto: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Presente para Iemanjá feito no terreiro Ile Axé Opo Yia Ogunte por Divulgação
Lavagem na Ceasinha

Um dos momentos mais queridos do Rio Vermelho acontece neste domingo (1) com a 1ª Lavagem da Ceasinha. O Mercado do Rio Vermelho abre as portas para o público das 11h às 19h com acesso gratuito, sendo uma excelente opção para quem quer começar as homenagens em um clima de confraternização comunitária.

Armandinho Macêdo
Armandinho Macêdo Crédito: Divulgação

Varanda do Sesi

Para quem não abre mão de um clássico, o Sesi Rio Vermelho realiza a quarta edição do seu Baile Azul e Branco no domingo (1), a partir das 20h30. O som será comandado por Alexandre Leão e Armandinho Macedo, e as reservas podem ser feitas de forma pelo WhatsApp (71) 99334-5519.

O grito da alvorada

Se a ideia é amanhecer celebrando, a Alvorada de Iemanjá no Colaboraê, na Rua Borges dos Reis, é o lugar certo. Começando às 21h neste domingo (1), a festa recebe Bia Cunha, Sambaiana, Aila Menezes e Libre Ana. Os ingressos custam a partir de R$ 80 na da plataforma Sympla.

Tonho Matéria
Tonho Matéria Crédito: divulgação

Romaria dos capoeiras

A fé se manifesta no movimento da capoeira bem cedo na segunda-feira (2). A partir das 4h30, o Largo da Mariquita recebe a Associação Cultural de Capoeira Mangangá, o Bloco da Capoeira e artistas como Tonho Matéria. É um evento gratuito que celebra a tradição de rua e as raízes baianas.

Enxaguada de Iemanjá
Enxaguada de Iemanjá Crédito: Brenda Viana / CORREIO

A Enxaguada

Carlinhos Brown comanda o que já é um marco do dia 2 na Villa Caramuru. Apartir das 15h, ele recebe Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santana, Xanddy e outros nomes. Os ingressos estão no quinto lote, custando entre R$ 200,00 e R$500,00 na Bilheteria Digital.

Principote

O evento Dos Mares é a escolha para quem busca conforto e serviço all inclusive no dia dEla. Na segunda, das 12h às 20h, o Principote, na Praia do Buracão, terá shows de JAU e DJ Matheus Ce. A experiência tem ingressos a R$ 500, disponíveis no Sympla.

Vibe praiana

Também na Praia do Buracão, o Iemanjá Blue 2026 oferece uma estrutura de praia com DJs e gastronomia na segunda (2), das 10h às 19h. Os ingressos para curtir o clima de beach club estão no terceiro lote por R$ 230 no Ticket Maker.

Samba no Bombar

O Som das Águas ocupa o Bombar das 10h às 22h também na segunda (2). Com uma programação eclética que vai de Taian Riachão e Diggo a DJs como Gabi da Oxe e Venuz, a festa tem ingressos a R$ 60 via Musa Ticket.

Alexandre Leão
Alexandre Leão Crédito: Divulgação

Sabor do mar

Para quem prefere um menu focado em frutos do mar, a Festa de Iemanjá do Canto acontece das 12h às 18h no dia 2. O evento é all inclusive, conta com shows de Uel e Alexandre Leão e as reservas devem ser feitas pelo telefone 71 99687-0826, com o valor de R$ 450.

Pai Inácio

Se a ideia é começar cedo sem gastar muito, o Pai Inácio Rio Vermelho abre as portas às 10h nesta segunda. Com apresentações de Emiliah, Alex Sander e Samprime, os ingressos são acessíveis, partindo de R$ 25 no site Ingresso Simples.

