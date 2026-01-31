72 horas de Odoyá: confira um roteiro de três dias na Festa de Iemanjá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Flavia Azevedo
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:00
Programação oficial
Neste ano, o tema é “Renascer com as Águas de Yemanjá”e a festa começa na verdade neste sábado (31), às 23h20, quando o presente de Oxum sai do Terreiro Olufanjá, no Beiru, em direção ao Dique do Tororó para a entrega à meia-noite. Já na segunda (2), o presente principal parte do mesmo terreiro às 4h30, chegando à Colônia de Pescadores Z1, no Rio Vermelho, às 5h sob uma alvorada de fogos. Você pode entregar suas flores e pedidos nos balaios do caramanchão até as 16h, quando os pescadores levam o presente principal para o Buraco de Iaiá em um cortejo marítimo emocionante.
Veja registros da entrega de presentes à Iemanjá
Lavagem na Ceasinha
Um dos momentos mais queridos do Rio Vermelho acontece neste domingo (1) com a 1ª Lavagem da Ceasinha. O Mercado do Rio Vermelho abre as portas para o público das 11h às 19h com acesso gratuito, sendo uma excelente opção para quem quer começar as homenagens em um clima de confraternização comunitária.
Varanda do Sesi
Para quem não abre mão de um clássico, o Sesi Rio Vermelho realiza a quarta edição do seu Baile Azul e Branco no domingo (1), a partir das 20h30. O som será comandado por Alexandre Leão e Armandinho Macedo, e as reservas podem ser feitas de forma pelo WhatsApp (71) 99334-5519.
O grito da alvorada
Se a ideia é amanhecer celebrando, a Alvorada de Iemanjá no Colaboraê, na Rua Borges dos Reis, é o lugar certo. Começando às 21h neste domingo (1), a festa recebe Bia Cunha, Sambaiana, Aila Menezes e Libre Ana. Os ingressos custam a partir de R$ 80 na da plataforma Sympla.
Romaria dos capoeiras
A fé se manifesta no movimento da capoeira bem cedo na segunda-feira (2). A partir das 4h30, o Largo da Mariquita recebe a Associação Cultural de Capoeira Mangangá, o Bloco da Capoeira e artistas como Tonho Matéria. É um evento gratuito que celebra a tradição de rua e as raízes baianas.
A Enxaguada
Carlinhos Brown comanda o que já é um marco do dia 2 na Villa Caramuru. Apartir das 15h, ele recebe Daniela Mercury, Margareth Menezes, Léo Santana, Xanddy e outros nomes. Os ingressos estão no quinto lote, custando entre R$ 200,00 e R$500,00 na Bilheteria Digital.
Principote
O evento Dos Mares é a escolha para quem busca conforto e serviço all inclusive no dia dEla. Na segunda, das 12h às 20h, o Principote, na Praia do Buracão, terá shows de JAU e DJ Matheus Ce. A experiência tem ingressos a R$ 500, disponíveis no Sympla.
Vibe praiana
Também na Praia do Buracão, o Iemanjá Blue 2026 oferece uma estrutura de praia com DJs e gastronomia na segunda (2), das 10h às 19h. Os ingressos para curtir o clima de beach club estão no terceiro lote por R$ 230 no Ticket Maker.
Samba no Bombar
O Som das Águas ocupa o Bombar das 10h às 22h também na segunda (2). Com uma programação eclética que vai de Taian Riachão e Diggo a DJs como Gabi da Oxe e Venuz, a festa tem ingressos a R$ 60 via Musa Ticket.
Sabor do mar
Para quem prefere um menu focado em frutos do mar, a Festa de Iemanjá do Canto acontece das 12h às 18h no dia 2. O evento é all inclusive, conta com shows de Uel e Alexandre Leão e as reservas devem ser feitas pelo telefone 71 99687-0826, com o valor de R$ 450.
Pai Inácio
Se a ideia é começar cedo sem gastar muito, o Pai Inácio Rio Vermelho abre as portas às 10h nesta segunda. Com apresentações de Emiliah, Alex Sander e Samprime, os ingressos são acessíveis, partindo de R$ 25 no site Ingresso Simples.