Como é a casa de Daphne Bozaski, a Lucélia da novela Três Graças, que também funciona como restaurante

Atriz transformou o próprio lar em negócio ao lado do marido, chef de cozinha, e abriu o espaço para jantares intimistas em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 07:00

Casa de Daphne Bozaski
Casa de Daphne Bozaski Crédito: Reprodução

Conhecida atualmente pelo papel de Lucélia em Três Graças, Daphne Bozaski leva uma rotina bem diferente da personagem fora da ficção. A atriz mora em uma casa que também funciona como restaurante, projeto tocado junto com o marido, o chef Gustavo Araújo, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo.

O espaço, chamado Casa do Araújo, surgiu de um hábito antigo do casal. Desde 2011, quando começaram a se relacionar, eles costumavam receber amigos para jantares em casa, especialmente às sextas e sábados. Com o tempo, a ideia ganhou forma de negócio e passou a receber convidados de maneira organizada, mantendo o clima acolhedor de um lar.

A casa tem arquitetura antiga, dois andares e não lembra um restaurante tradicional. A proposta é preservar a história do imóvel, com móveis rústicos e peças antigas, criando um ambiente intimista e afetivo. Os jantares são realizados de forma quinzenal, sempre com menu preparado pelo chef, enquanto Daphne participa da recepção dos convidados.

Atualmente, o imóvel passa por reformas, acompanhadas de perto pelo casal e mostradas nas redes sociais. A repaginação inclui novas cores e ajustes nos ambientes, sem abrir mão da proposta original de aconchego. O espaço também é vivido pela família, incluindo o filho do casal, Caetano, de 7 anos, que aparece com frequência nos registros da obra.

Discreta e quase secreta para quem não conhece, a casa-restaurante virou um hit entre amantes da gastronomia paulistana. Mesmo com o sucesso, a proposta segue a mesma desde o início, receber pessoas como se fossem amigos, em um ambiente que mistura vida pessoal, afeto e boa comida.

