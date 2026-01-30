Acesse sua conta
Como é a mansão de Murilo Benício, com mega vista para o Cristo Redentor, pista de skate e piscina gigante

Imóvel na zona sul do Rio de Janeiro chamou atenção após comparações com a casa de Caio Castro e imagens exibidas na TV

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 17:30

Mansão de Murilo Benício
Mansão de Murilo Benício Crédito: Reprodução

Fotos da mansão de Murilo Benício, no Rio de Janeiro, passaram a circular com força nas redes sociais nos últimos dias e despertaram a curiosidade dos internautas. O imóvel, com vista direta para o Cristo Redentor, voltou ao centro das conversas depois que usuários começaram a comparar a residência do ator com a casa de Caio Castro, que também havia viralizado recentemente.

As imagens da propriedade, localizada na zona sul da capital fluminense, foram exibidas em janeiro no programa Casa Brasileira, do GNT, e ganharam nova repercussão após recortes do episódio serem compartilhados nas redes sociais. Muitos comentários destacaram o visual privilegiado e o projeto arquitetônico do espaço, considerado sofisticado e integrado à paisagem do Rio.

A casa foi projetada pelo arquiteto Miguel Pinto Guimarães e tem como um dos principais destaques a integração entre os ambientes. A piscina atravessa a área da sala de estar e se conecta à varanda, criando a sensação de continuidade entre interior e exterior. Segundo o conceito do projeto, o espaço disponível exigiu soluções criativas para aproveitar cada metro da construção.

Além da vista panorâmica da cidade, a mansão conta com rooftop, área de jogos e uma pista de skate instalada no subsolo. O terraço é apontado como um dos ambientes mais usados pelo ator, principalmente pela proximidade com a natureza e a vista para a floresta que cerca a região.

Outro detalhe que chamou atenção do público é a estrutura onde vive Antonio Benício, filho do ator com Alessandra Negrini. Ele mora em um contêiner adaptado na parte inferior do terreno, transformado em uma área completa, com quarto, banheiro, closet e espaço de trabalho. O local também apareceu recentemente em vídeos publicados no YouTube por Antonio e a namorada, Sophia de Lucca, durante o período de quarentena.

Com a retomada da circulação das imagens, a mansão de Murilo Benício voltou a ser citada como um exemplo de arquitetura contemporânea aliada a um dos cenários mais emblemáticos do país, reforçando o fascínio que imóveis com vista para cartões-postais do Rio continuam exercendo sobre o público nas redes sociais.

Tags:

Mansão Três Graças Murilo Benício

