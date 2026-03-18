ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

Mensagem do dia aponta necessidade de desacelerar e proteger a própria energia

Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (18) chega com um recado direto do Anjo da Guarda: é hora de reduzir o ritmo e prestar atenção aos sinais do corpo e das emoções. O dia pode trazer sobrecarga para alguns signos, especialmente em situações que envolvem cobranças, conflitos ou decisões acumuladas.

A orientação espiritual indica que preservar a energia será mais importante do que insistir em resolver tudo de uma vez. Para três signos, o momento pede mais cautela e autocuidado.

Touro

Taurinos podem sentir um peso maior nas responsabilidades. O dia exige atenção com o excesso de tarefas e com o desgaste mental.

O Anjo da Guarda indica que tentar dar conta de tudo sozinho pode trazer mais estresse. Saber parar também faz parte do processo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda 1 de 5

Leão

Leoninos devem ter cuidado com reações impulsivas. Situações simples podem virar conflitos se não houver controle emocional.

O recado é claro: respire antes de responder e evite decisões tomadas no calor do momento.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso 1 de 6

Capricórnio

Capricornianos podem enfrentar cobranças, principalmente no trabalho. A sensação de pressão pode aumentar ao longo do dia.

O Anjo da Guarda orienta a manter o foco no que realmente importa e não se deixar abalar por exigências externas.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5

Mensagem do dia