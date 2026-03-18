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Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

Mensagem do dia aponta necessidade de desacelerar e proteger a própria energia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de março de 2026 às 00:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A quarta-feira (18) chega com um recado direto do Anjo da Guarda: é hora de reduzir o ritmo e prestar atenção aos sinais do corpo e das emoções. O dia pode trazer sobrecarga para alguns signos, especialmente em situações que envolvem cobranças, conflitos ou decisões acumuladas.

A orientação espiritual indica que preservar a energia será mais importante do que insistir em resolver tudo de uma vez. Para três signos, o momento pede mais cautela e autocuidado.

Leia mais

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Touro

Taurinos podem sentir um peso maior nas responsabilidades. O dia exige atenção com o excesso de tarefas e com o desgaste mental.

O Anjo da Guarda indica que tentar dar conta de tudo sozinho pode trazer mais estresse. Saber parar também faz parte do processo.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
Touro: verde esmeralda por Reprodução
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Touro: verde esmeralda por Reprodução

Leão

Leoninos devem ter cuidado com reações impulsivas. Situações simples podem virar conflitos se não houver controle emocional.

O recado é claro: respire antes de responder e evite decisões tomadas no calor do momento.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
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Leão: laranja intenso por Reprodução

Capricórnio

Capricornianos podem enfrentar cobranças, principalmente no trabalho. A sensação de pressão pode aumentar ao longo do dia.

O Anjo da Guarda orienta a manter o foco no que realmente importa e não se deixar abalar por exigências externas.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
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Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Mensagem do dia

Nem tudo precisa ser resolvido agora. Respeitar seus limites também é um ato de força e proteção.

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