Anjo da Guarda revela alerta para 3 signos nesta quarta (18 de março): cuidado com excessos e desgaste emocional

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Fernanda Varela
Publicado em 18 de março de 2026 às 00:00
A quarta-feira (18) chega com um recado direto do Anjo da Guarda: é hora de reduzir o ritmo e prestar atenção aos sinais do corpo e das emoções. O dia pode trazer sobrecarga para alguns signos, especialmente em situações que envolvem cobranças, conflitos ou decisões acumuladas.
A orientação espiritual indica que preservar a energia será mais importante do que insistir em resolver tudo de uma vez. Para três signos, o momento pede mais cautela e autocuidado.
Touro
Taurinos podem sentir um peso maior nas responsabilidades. O dia exige atenção com o excesso de tarefas e com o desgaste mental.
O Anjo da Guarda indica que tentar dar conta de tudo sozinho pode trazer mais estresse. Saber parar também faz parte do processo.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Leão
Leoninos devem ter cuidado com reações impulsivas. Situações simples podem virar conflitos se não houver controle emocional.
O recado é claro: respire antes de responder e evite decisões tomadas no calor do momento.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Capricórnio
Capricornianos podem enfrentar cobranças, principalmente no trabalho. A sensação de pressão pode aumentar ao longo do dia.
O Anjo da Guarda orienta a manter o foco no que realmente importa e não se deixar abalar por exigências externas.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Nem tudo precisa ser resolvido agora. Respeitar seus limites também é um ato de força e proteção.