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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de março de 2026 às 22:22
Estamos no "olho do furacão" da sensibilidade astrológica. Com tantos planetas concentrados no signo de Peixes, nosso campo vibracional fica como uma esponja, absorvendo tudo o que está ao redor. Se você acordou se sentindo mais cansado do que o normal ou com uma "névoa" mental, entenda que é o seu corpo pedindo purificação. A Lua Minguante é a fase de recolhimento total; é hora de regenerar as células e liberar as toxinas emocionais que acumulamos na correria.
Para os signos de Leão, Sagitário e Peixes, a vitalidade pede um cuidado extra. O leonino deve focar na desintoxicação; o sagitariano precisa cuidar do estômago e não "engolir" sapos; e o pisciano vive seu ápice de sensibilidade, precisando de proteção absoluta. A recomendação é clara: evite lugares barulhentos, pessoas negativas e o excesso de informações digitais. Sua saúde hoje depende diretamente da paz que você cultiva internamente.
O drink que combina com cada signo
Peixes rege os pés, o sistema linfático e o psiquismo. Por isso, rituais simples podem ter um efeito curativo imenso hoje. Um escalda-pés com sais, uma automassagem ou simplesmente colocar os pés para cima ao final do dia ajudará a drenar a tensão acumulada. Na alimentação, prefira tudo o que for leve e natural; o seu sistema digestivo agradecerá o descanso. Beber muita água não é apenas hidratação hoje, é uma ferramenta de limpeza energética necessária para fluir com o céu.
O sono desta noite será um capítulo à parte. Com o véu entre os mundos tão fino, seus sonhos podem trazer mensagens importantes ou oferecer a cura para angústias antigas. Prepare o ambiente para descansar de verdade: apague as luzes cedo, use óleos essenciais como lavanda e desconecte-se. Ao permitir que seu corpo e sua mente mergulhem nesse oceano de silêncio, você se prepara para renascer com muito mais força e clareza no próximo ciclo.