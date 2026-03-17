ASTROLOGIA

Alerta de sensibilidade: Leão, Sagitário e Peixes, saiba como proteger sua energia da drenagem emocional desta terça (17 de março)

Descubra por que os pés e o sistema nervoso são sua prioridade agora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:22

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Estamos no "olho do furacão" da sensibilidade astrológica. Com tantos planetas concentrados no signo de Peixes, nosso campo vibracional fica como uma esponja, absorvendo tudo o que está ao redor. Se você acordou se sentindo mais cansado do que o normal ou com uma "névoa" mental, entenda que é o seu corpo pedindo purificação. A Lua Minguante é a fase de recolhimento total; é hora de regenerar as células e liberar as toxinas emocionais que acumulamos na correria.



Para os signos de Leão, Sagitário e Peixes, a vitalidade pede um cuidado extra. O leonino deve focar na desintoxicação; o sagitariano precisa cuidar do estômago e não "engolir" sapos; e o pisciano vive seu ápice de sensibilidade, precisando de proteção absoluta. A recomendação é clara: evite lugares barulhentos, pessoas negativas e o excesso de informações digitais. Sua saúde hoje depende diretamente da paz que você cultiva internamente.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Peixes rege os pés, o sistema linfático e o psiquismo. Por isso, rituais simples podem ter um efeito curativo imenso hoje. Um escalda-pés com sais, uma automassagem ou simplesmente colocar os pés para cima ao final do dia ajudará a drenar a tensão acumulada. Na alimentação, prefira tudo o que for leve e natural; o seu sistema digestivo agradecerá o descanso. Beber muita água não é apenas hidratação hoje, é uma ferramenta de limpeza energética necessária para fluir com o céu.

