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Alerta de sensibilidade: Leão, Sagitário e Peixes, saiba como proteger sua energia da drenagem emocional desta terça (17 de março)

Descubra por que os pés e o sistema nervoso são sua prioridade agora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 22:22

Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia
Horóscopo, signo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Estamos no "olho do furacão" da sensibilidade astrológica. Com tantos planetas concentrados no signo de Peixes, nosso campo vibracional fica como uma esponja, absorvendo tudo o que está ao redor. Se você acordou se sentindo mais cansado do que o normal ou com uma "névoa" mental, entenda que é o seu corpo pedindo purificação. A Lua Minguante é a fase de recolhimento total; é hora de regenerar as células e liberar as toxinas emocionais que acumulamos na correria.

Para os signos de Leão, Sagitário e Peixes, a vitalidade pede um cuidado extra. O leonino deve focar na desintoxicação; o sagitariano precisa cuidar do estômago e não "engolir" sapos; e o pisciano vive seu ápice de sensibilidade, precisando de proteção absoluta. A recomendação é clara: evite lugares barulhentos, pessoas negativas e o excesso de informações digitais. Sua saúde hoje depende diretamente da paz que você cultiva internamente.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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Peixes rege os pés, o sistema linfático e o psiquismo. Por isso, rituais simples podem ter um efeito curativo imenso hoje. Um escalda-pés com sais, uma automassagem ou simplesmente colocar os pés para cima ao final do dia ajudará a drenar a tensão acumulada. Na alimentação, prefira tudo o que for leve e natural; o seu sistema digestivo agradecerá o descanso. Beber muita água não é apenas hidratação hoje, é uma ferramenta de limpeza energética necessária para fluir com o céu.

O sono desta noite será um capítulo à parte. Com o véu entre os mundos tão fino, seus sonhos podem trazer mensagens importantes ou oferecer a cura para angústias antigas. Prepare o ambiente para descansar de verdade: apague as luzes cedo, use óleos essenciais como lavanda e desconecte-se. Ao permitir que seu corpo e sua mente mergulhem nesse oceano de silêncio, você se prepara para renascer com muito mais força e clareza no próximo ciclo.

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