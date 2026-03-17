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Virada profissional silenciosa: 3 signos veem os caminhos se abrirem através da intuição ainda esta semana (17 de março)

Saiba como a percepção aguçada de hoje pode revelar oportunidades de lucro que estavam ocultas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:18

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, o sucesso pertence a quem sabe ouvir o que não está sendo dito. Com a Lua Minguante em Peixes ao lado de Marte, a energia para o trabalho não é de agressividade, mas de estratégia intuitiva. É o dia perfeito para a 'faxina profissional': encerrar projetos que só drenam recursos, revisar contratos com olhos de lince e identificar para onde o seu dinheiro está vazando silenciosamente.

Os nativos de Touro, Virgem e Aquário estão com a antena ligada para a prosperidade. O taurino verá valor em projetos coletivos; o virginiano sentirá o momento exato de ajustar sociedades; e o aquariano terá insights sobre como transformar dons artísticos ou intuitivos em fonte de renda. O segredo hoje é atuar nos bastidores. Enquanto a concorrência se desgasta tentando forçar resultados, você estará ajustando sua rota e preparando o terreno para uma colheita farta no novo ano astrológico.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
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Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

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Sua mente hoje funciona como um radar para as intenções alheias. Em reuniões ou negociações, preste atenção na linguagem corporal e no tom de voz dos outros; a Lua em Peixes te dá o poder de enxergar além das aparências. Se você trabalha com artes, educação, saúde ou terapias, o dia promete ser de descobertas valiosas. Deixe a inspiração fluir sem o filtro da burocracia excessiva; às vezes, uma solução "mágica" para um problema técnico surge quando relaxamos o controle.

Aproveite para organizar suas finanças com foco na autovalorização. Reflita: você está cobrando o que realmente vale? A energia de hoje favorece quem reconhece seus talentos únicos e decide monetizá-los com sabedoria. Não é dia de iniciar grandes investimentos, mas de planejar a base. Quando você limpa os obstáculos mentais que te impedem de crescer, o universo naturalmente envia as respostas e as oportunidades que você tanto pediu.

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