ASTROLOGIA

Virada profissional silenciosa: 3 signos veem os caminhos se abrirem através da intuição ainda esta semana (17 de março)

Saiba como a percepção aguçada de hoje pode revelar oportunidades de lucro que estavam ocultas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:18

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta terça-feira, o sucesso pertence a quem sabe ouvir o que não está sendo dito. Com a Lua Minguante em Peixes ao lado de Marte, a energia para o trabalho não é de agressividade, mas de estratégia intuitiva. É o dia perfeito para a 'faxina profissional': encerrar projetos que só drenam recursos, revisar contratos com olhos de lince e identificar para onde o seu dinheiro está vazando silenciosamente.

Os nativos de Touro, Virgem e Aquário estão com a antena ligada para a prosperidade. O taurino verá valor em projetos coletivos; o virginiano sentirá o momento exato de ajustar sociedades; e o aquariano terá insights sobre como transformar dons artísticos ou intuitivos em fonte de renda. O segredo hoje é atuar nos bastidores. Enquanto a concorrência se desgasta tentando forçar resultados, você estará ajustando sua rota e preparando o terreno para uma colheita farta no novo ano astrológico.

O drink que combina com cada signo 1 de 12

Sua mente hoje funciona como um radar para as intenções alheias. Em reuniões ou negociações, preste atenção na linguagem corporal e no tom de voz dos outros; a Lua em Peixes te dá o poder de enxergar além das aparências. Se você trabalha com artes, educação, saúde ou terapias, o dia promete ser de descobertas valiosas. Deixe a inspiração fluir sem o filtro da burocracia excessiva; às vezes, uma solução "mágica" para um problema técnico surge quando relaxamos o controle.

