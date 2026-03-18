ASTROLOGIA

Tarot aponta reflexões e decisões importantes para os signos nesta quarta (18)

Carta do dia indica momento de pausa, análise e necessidade de olhar para dentro antes de agir

Heider Sacramento

Publicado em 18 de março de 2026 às 03:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta quarta-feira, 18 de março, revela a presença da carta O Eremita, arcano que simboliza introspecção, sabedoria e busca por respostas interiores. Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece momentos de reflexão e decisões tomadas com mais calma e consciência.

O Eremita surge quando é necessário desacelerar e observar melhor as situações ao redor. A carta sugere que respostas importantes podem surgir a partir do silêncio, da análise e da experiência acumulada ao longo do tempo.

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No campo profissional, o momento pode pedir planejamento e cautela antes de tomar decisões relevantes. Pode ser um bom dia para revisar projetos, organizar ideias e avaliar caminhos futuros com mais clareza.

Já na vida pessoal, o tarot indica a importância de respeitar o próprio tempo e evitar pressões externas. Conversas profundas, momentos de introspecção e reflexão podem ajudar a enxergar situações sob uma nova perspectiva.