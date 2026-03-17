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Gkay se pronuncia após processo milionário e explica dívida de R$ 8 milhões

Influenciadora nega crise financeira, explica rescisão de contrato e afirma que Farofa da Gkay segue confirmada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 20:00

Gkay se pronuncia após processo milionário envolvendo contrato com casa de apostas Crédito: Reprodução

A influenciadora Gkay voltou a movimentar as redes sociais após se manifestar sobre o processo de R$ 8 milhões movido pela casa de apostas Esporte da Sorte. A ação judicial envolve um contrato publicitário firmado entre as partes e teria sido motivada pela rescisão antecipada do acordo.

Diante da disputa, Gkay afirmou que apresentou uma proposta de acordo no valor de R$ 4 milhões para tentar encerrar o impasse. A situação gerou especulações nas redes sobre uma possível crise financeira da influenciadora, hipótese que ela fez questão de negar.

Segundo Gkay, a cobrança judicial está relacionada à multa contratual prevista após o rompimento da parceria comercial. A criadora de conteúdo explicou que decidiu encerrar o contrato por não querer mais associar sua imagem ao setor de apostas.

Gkay

Gkay por Reprodução/ Instagram
Gkay por Reprodução/ Instagram
Gkay com filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução/ Instagram
Gkay com filha de Lucas Rangel por Reprodução/ Instagram
Gkay aparece com tremedeira e gera preocupação por Reprodução/ Instagram
Gkay com sobrancelhas descoloridas por Reprodução/Redes Sociais
Gkay por Reprodução/Instagram
Gkay por Reprodução/Instagram
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Gkay por Reprodução/ Instagram

“Não quero mais esse tipo de parceria”, afirmou a influenciadora ao comentar o caso.

A repercussão do processo também levantou rumores de que a influenciadora estaria enfrentando dificuldades financeiras, principalmente após sua ausência recente na Paris Fashion Week. Gkay, no entanto, garantiu que continua com a agenda profissional ativa e confirmou presença na próxima edição do evento, prevista para julho.

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Ela também reforçou que o processo não afeta a realização da Farofa da Gkay, festa que se tornou um dos eventos mais comentados do entretenimento brasileiro nos últimos anos.

O caso reacendeu debates sobre contratos publicitários envolvendo influenciadores digitais, especialmente em acordos de grande valor com empresas de apostas e entretenimento. Especialistas do mercado apontam que disputas desse tipo são relativamente comuns quando há rompimento de contrato ou divergências sobre cláusulas comerciais.

Até o momento, a Esporte da Sorte não se pronunciou publicamente sobre o processo. Enquanto isso, Gkay afirma que busca resolver a situação de forma amigável e sem impactos em seus projetos.

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