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Beita Pereira, mãe de Ney Matogrosso, falece aos 103 anos

Beita Pereira morava com o artista no Rio de Janeiro

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:01

Morre a mãe de Ney Matogrosso
Morre a mãe de Ney Matogrosso Crédito: Reprodução/ Instagram

Ney Matogrosso anunciou por meio das redes sociais, nesta terça-feira (17), o falecimento de sua mãe, Beita Pereira, aos 103 anos. Eles viviam juntos em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O cantor tem atualmente 84 anos.

No comunicado divulgado, a equipe e o artista explicam que Beita estava com a saúde fragilizada, mas recebia os cuidados necessários: “A mãe de Ney, Beita de Souza Pereira com 103 anos partiu desse plano.. depois de um período em que já vinha sendo cuidada com todo o carinho, sem que sua integridade física e mental permanecesse a mesma. Morava com ele, envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias. Nos últimos meses, o corpo já mostrava o cansaço da caminhada… E hoje, ela descansou”.

“Ficam as memórias, o amor que não se apaga e a certeza de que quem cuida também aprende sobre a profundidade do amar. Que esse descanso seja leve… e que o coração encontre serenidade nesse adeus”, diz a legenda da publicação.

No post, também foi informado que alguns shows possivelmente precisarão ser remarcados, mas que novas informações serão dadas em breve.

Ney chegou a celebrar, em outubro de 2022, o centésimo aniversário da mãe, compartilhando o momento com os fãs. Mais recentemente, durante o lançamento da cinebiografia Homem com H, em maio do ano passado, ele falou em entrevista sobre o estado de saúde de Beita: “Agora, com 103, ela não funciona mais. Até os 100 anos, ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda. Tem dias que ela não me reconhece, não é sempre. Mas, tem dias que ela olha para mim e fala: ‘Quem é você?’. E eu digo: ‘Sou o Ney, mãe’. Mas, também não faço drama não”.

O filme, no qual o cantor é interpretado por Jesuíta Barbosa, retrata a relação próxima e afetuosa que o artista manteve com a mãe ao longo da vida.

Homem com H, cinebiografia de Ney Matogrosso

Ney Matogrosso por Divulgação
Cazuza e Ney Matogrosso por Reprodução
Yara Neiva, mulher que viveu trisal com Cazuza e Ney, cena do filme 'Homem com H' por Reprodução
Cazuza e Ney Matogrosso por Reprodução/Cristina Granato/Paris Filmes
Ney e Yara em foto rara e recente | Foto: Reprodução / Instagram por Reprodução/Facebook
ney m por Reprodução
Jesuíta Borbosa por Marina Vancini / Divulgação
Jullio Reis interpreta Cazuza no filme Homem com H por Reprodução
O ator Jesuíta Barbosa dará vida a Ney Matogrosso em uma cinebiografia por Reprodução/ Redes Sociais
Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por Marina Vancini / Divulgação
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Ney Matogrosso por Divulgação

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