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Wagner Moura e Bruna Marquezine marcam presença no perfil do Oscar e têm as fotos mais curtidas da cerimônia

O Brasil estava concorrendo a quatro categorias, incluindo Melhor Filme por “O Agente Secreto”

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 17 de março de 2026 às 16:49

Bruna Marquezine e Wagner Moura são os artistas mais curtidos no Oscar
Bruna Marquezine e Wagner Moura são os artistas mais curtidos no Oscar Crédito: Reprodução/ Instagram/ Sami Drasin

Apesar do Brasil não ter ganhado nenhuma estatueta na 98ª edição do Oscar, os artistas brasileiros marcaram presença nas redes sociais oficiais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Entre os registros publicados durante a cerimônia, que ocorreu no último domingo (15), os mais curtidos pertencem a Wagner Moura e Bruna Marquezine, superando até as publicações dos vencedores da noite.

Representando uma produção recifense, Wagner foi indicado na categoria de Melhor Ator por seu papel em “O Agente Secreto”. Sua foto, destacando a aliança de casamento, alcançou 410 mil curtidas. Moura acabou perdendo a estatueta para Michael B. Jordan, que interpretava gêmeos no longa-metragem “Pecadores”.

Já Bruna não estava indicada por nenhum trabalho, mas marcou presença na cerimônia para prestigiar os colegas de profissão. A atriz, que apareceu no Teatro Dolby vestindo um vestido da Gucci feito sob medida, teve mais de 480 mil curtidas no perfil da Academia.

Os maiores vencedores do Oscar

Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação
Katharine Hepburn: 4 (melhor atriz) por Divulgação
Cedric Gibbons: 11 (arte) por Divulgação
Alexander Farciot Edouart: 10 (efeitos visuais) por Divulgação
Alfred Newman: 9 (trilha sonora) por Divulgação
Dennis Muren: 9 (afeitos visuais) por Divulgação
Edith Head: 8 (figurino) por Divulgação
Daniel Day-Lewis: 3 (melhor ator) por Divulgação
Richard Edlund: 8 (efeitos visuais) por Divulgação
Alan Menken: 8 (música) por Divulgação
1 de 10
Walt Disney: 26 (animação) por Divulgação

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Tags:

Bruna Marquezine Wagner Moura Oscar 2026

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