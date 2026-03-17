SAÚDE

Simony faz exame de acompanhamento após câncer e desabafa sobre medo da doença voltar: ‘Será que está tudo bem?’

Cantora falou sobre a ansiedade antes de realizar o PET/CT, exame importante no monitoramento pós-tratamento

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:11

Simony desabafa sobre ansiedade antes de exame de acompanhamento contra o câncer Crédito: Reprodução

A cantora Simony usou as redes sociais nesta terça-feira (17) para compartilhar a tensão que sente ao realizar exames de acompanhamento após o tratamento contra o câncer. A artista revelou a angústia que enfrenta antes de fazer o PET/CT, exame utilizado para detectar possíveis tumores e avaliar o metabolismo celular.

Em um desabafo emocionante, Simony explicou que o dia do exame costuma ser marcado por silêncio e ansiedade, sentimentos comuns para quem segue em monitoramento após o tratamento da doença.

“Tem um silêncio diferente no dia do PET/CT. Não é ausência de som… é aquele barulho interno que ninguém escuta. Quem faz acompanhamento de câncer sabe”, escreveu a cantora.

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Segundo Simony, embora todo o processo do exame siga uma rotina organizada, com agenda, jejum e preparação médica, internamente o momento é marcado por um turbilhão de emoções.

A artista também revelou que o exame costuma trazer questionamentos difíceis. “O PET scan não é só um exame. Ele carrega perguntas que a gente tem medo de fazer em voz alta: ‘Será que está tudo bem?’, ‘Será que voltou?’, ‘Será que vou precisar começar tudo de novo?’”, desabafou.

Mesmo após enfrentar o tratamento, Simony disse que o medo não desaparece completamente. Para ela, o sentimento acaba se tornando parte da jornada de quem superou a doença.

Apesar da apreensão, a cantora afirmou que encontra força na fé para lidar com esses momentos delicados. “Não é sobre não sentir medo. É sobre não se sentir sozinha dentro dele. Hoje eu fiz o exame com medo, mas também com fé. E isso já é uma vitória”, declarou.