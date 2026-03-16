Quanto a Globo ganha por dia com o BBB 26? Reality fatura milhões diariamente

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de março de 2026 às 20:45
O BBB 26 não é apenas um fenômeno de audiência e repercussão nas redes sociais. O reality também se consolidou como uma das maiores máquinas de faturamento da televisão brasileira. Segundo estimativas do mercado publicitário, a TV Globo arrecada cerca de R$ 13 milhões por dia com o programa.
O valor impressiona quando dividido ao longo do dia. Isso significa que o Big Brother Brasil gera aproximadamente R$ 541 mil por hora, cerca de R$ 9 mil por minuto e quase R$ 150 por segundo apenas em receitas publicitárias.
Ao longo dos cerca de 100 dias de duração da temporada, o reality deve garantir aproximadamente R$ 1,3 bilhão em faturamento para a emissora. O montante representa cerca de 13% de toda a receita anual obtida pela Globo com venda de espaço publicitário.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Para se ter uma ideia da dimensão financeira do programa, o valor arrecadado apenas com o BBB 26 supera o faturamento anual de algumas grandes empresas de comunicação no país.
Mesmo com custos elevados de produção, o reality segue altamente lucrativo. Entre os principais gastos da emissora estão a reforma anual da casa, atualização de equipamentos, realização das seletivas para escolher participantes e a contratação de equipes extras para a produção.
Uma das maiores despesas é o pagamento dos direitos de produção do formato para a empresa responsável pela franquia internacional do programa. Estimativas do mercado indicam que os royalties podem variar entre R$ 150 milhões e R$ 250 milhões por temporada.
Ainda assim, o saldo final continua extremamente positivo para a Globo. O sucesso comercial explica por que o reality permanece no ar há mais de duas décadas e segue sendo produzido todos os anos.
Para efeito de comparação, o prêmio final do BBB 26, previsto em R$ 5,4 milhões, representa apenas uma pequena fração do valor total que o programa deve gerar para a emissora ao longo da temporada.