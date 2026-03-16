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Quanto a Globo ganha por dia com o BBB 26? Reality fatura milhões diariamente

Sucesso comercial do Big Brother Brasil garante bilhões em publicidade e explica aposta anual da emissora no programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 20:45

BBB 26 deve gerar mais de R$ 1 bilhão em faturamento para a Globo Crédito: Fábio Rocha/TV Globo

O BBB 26 não é apenas um fenômeno de audiência e repercussão nas redes sociais. O reality também se consolidou como uma das maiores máquinas de faturamento da televisão brasileira. Segundo estimativas do mercado publicitário, a TV Globo arrecada cerca de R$ 13 milhões por dia com o programa.

O valor impressiona quando dividido ao longo do dia. Isso significa que o Big Brother Brasil gera aproximadamente R$ 541 mil por hora, cerca de R$ 9 mil por minuto e quase R$ 150 por segundo apenas em receitas publicitárias.

Ao longo dos cerca de 100 dias de duração da temporada, o reality deve garantir aproximadamente R$ 1,3 bilhão em faturamento para a emissora. O montante representa cerca de 13% de toda a receita anual obtida pela Globo com venda de espaço publicitário.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Para se ter uma ideia da dimensão financeira do programa, o valor arrecadado apenas com o BBB 26 supera o faturamento anual de algumas grandes empresas de comunicação no país.

Mesmo com custos elevados de produção, o reality segue altamente lucrativo. Entre os principais gastos da emissora estão a reforma anual da casa, atualização de equipamentos, realização das seletivas para escolher participantes e a contratação de equipes extras para a produção.

Uma das maiores despesas é o pagamento dos direitos de produção do formato para a empresa responsável pela franquia internacional do programa. Estimativas do mercado indicam que os royalties podem variar entre R$ 150 milhões e R$ 250 milhões por temporada.

Ainda assim, o saldo final continua extremamente positivo para a Globo. O sucesso comercial explica por que o reality permanece no ar há mais de duas décadas e segue sendo produzido todos os anos.

Para efeito de comparação, o prêmio final do BBB 26, previsto em R$ 5,4 milhões, representa apenas uma pequena fração do valor total que o programa deve gerar para a emissora ao longo da temporada.

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