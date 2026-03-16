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Leandro Hassum é confirmado como apresentador de novo reality de Boninho na Record

O programa “A Casa do Patrão” também será exibido no Disney+ e tem estreia marcada para 27 de abril

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 23:00

Leandro Hassum vai apresentar o reality “A Casa do Patrão”, dirigido por Boninho
Leandro Hassum vai apresentar o reality “A Casa do Patrão”, dirigido por Boninho Crédito: Reprodução

O humorista Leandro Hassum foi anunciado nesta segunda-feira (16) como o apresentador de “A Casa do Patrão”, novo reality show dirigido por Boninho. A produção será exibida pela Record e também no Disney+, com estreia prevista para 27 de abril.

O anúncio foi feito após uma pista publicada nas redes sociais do programa, que mostrava apenas a silhueta do apresentador. Pouco depois, a produção confirmou oficialmente o nome de Hassum para comandar o formato.

De acordo com Boninho, a escolha do humorista foi motivada pela capacidade de observar as relações humanas e conduzir situações de convivência com leveza e inteligência. “Em um programa que fala de convivência, decisões e relações de poder, ter alguém com essa capacidade de observar e traduzir essas dinâmicas para o público faz toda a diferença”, afirmou o diretor.

Segundo a Record, “A Casa do Patrão” acompanhará um grupo de participantes anônimos convivendo em um ambiente onde privilégios, responsabilidades e decisões mudam constantemente. A dinâmica promete mexer com a hierarquia entre os competidores e testar estratégias dentro do jogo.

Animado com o novo desafio, Leandro Hassum celebrou o convite para comandar o reality e trabalhar ao lado de Boninho. “Estou muito feliz e empolgado por fazer parte deste projeto. Apresentar ‘A Casa do Patrão’ e ainda ao lado do rei dos realities, meu querido amigo Boninho, é um privilégio enorme”, disse.

Boninho

Boninho por Reprodução
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O humorista também destacou a expectativa com o formato do programa. Segundo ele, o reality promete trazer uma proposta diferente e cheia de emoção para o público.

“Tenho certeza de que será um formato original, cheio de diversão e emoção. Vou me dedicar muito para que a audiência se conecte com o programa. Sinceramente, podia começar amanhã”, completou.

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