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Paulinho morre em Três Graças? Pedido de casamento termina em atentado e causa pânico na trama

Vilão manda executar Paulinho após confronto e transforma noite romântica em cena de horror

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 21:30

Pedido de casamento vira alvo de atentado em Três Graças Crédito: Reprodução

Um dos momentos mais aguardados de Três Graças vai terminar em desespero. Paulinho, personagem de Rômulo Estrela, será alvo de um atentado justamente no dia em que decide pedir Gerluce em casamento, mudando o rumo da trama das nove.

A sequência marca a escalada do conflito entre o policial e o empresário Ferette, vivido por Murilo Benício. Após ser confrontado e pressionado pelas investigações envolvendo um esquema de medicamentos falsificados, o vilão reage da pior forma possível e manda executar o rival.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
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De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

A tensão começa quando Paulinho invade o escritório de Ferette e o acusa diretamente, lembrando que seu pai morreu enquanto apurava o mesmo esquema criminoso. O embate deixa o empresário acuado e disposto a tudo para silenciar o policial.

Sem desconfiar da emboscada, Paulinho prepara um jantar romântico para oficializar o pedido a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte. O clima é de celebração até que um disparo ecoa no restaurante. O tiro provoca correria e transforma a noite especial em cenário de terror. Apesar do susto, o casal não é atingido naquele momento.

Convencido de que o ataque partiu de Ferette, Paulinho compartilha suas suspeitas com Juquinha, papel de Gabriela Medvedovski, e leva o caso ao delegado Jairo, vivido por André Mattos. A investigação aperta o cerco contra o empresário, que é chamado a depor e vê a pressão aumentar.

As cenas do atentado estão sendo gravadas na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e prometem inaugurar uma fase ainda mais sombria na novela. A tentativa de assassinato não mata Paulinho, mas deixa claro que a guerra entre ele e Ferette está longe do fim.

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