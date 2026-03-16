VAI ENTRAR?

Rafa Justus fala sobre possível participação no BBB e garante que não seria 'planta'

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus comentou nas redes sociais como seria sua postura dentro do reality show.

Heider Sacramento

Publicado em 16 de março de 2026 às 22:00

Rafa Justus comentou nas redes sociais como seria sua participação no BBB Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Rafa Justus, de 16 anos, movimentou as redes sociais ao comentar como seria sua participação no Big Brother Brasil. Durante uma interação com seguidores, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus falou sobre a possibilidade de entrar no reality e afirmou que não passaria despercebida dentro da casa.

No bate-papo, Rafa respondeu perguntas sobre sua personalidade e disse que dificilmente seria uma participante “planta”, termo usado para quem evita se posicionar no jogo. Segundo ela, caso participasse do programa, teria uma postura firme nas situações do confinamento.

Ao comentar sobre um possível convite para o reality, Rafa iniciou a resposta de forma descontraída. Durante a conversa, a cunhada Fran Justus, esposa de Ricardo Justus, também entrou no assunto e disse acreditar que a jovem poderia ter chances de ser convidada para o programa.

Rafa destacou que, no momento, poderia até considerar a experiência por conta da fase da vida em que se encontra. “Fora que não sou mãe, são três meses [de confinamento]”, comentou, referindo-se ao período de duração do reality.

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A influenciadora também falou sobre como reagiria a conflitos dentro da casa mais vigiada do Brasil. De acordo com ela, sua personalidade forte faria com que se posicionasse sempre que julgasse necessário. “Cara, eu não seria planta. Eu teria muito o meu lado”, afirmou.

Durante a conversa, Fran Justus resumiu o comportamento da jovem ao comentar que Rafa não costuma aceitar provocações em silêncio. Segundo ela, a influenciadora “não leva desaforo para casa”.

A possibilidade de discussões dentro do reality também surgiu entre as perguntas dos seguidores. Ao ser questionada sobre quem teria mais chance de arrumar briga, Fran apontou rapidamente para Rafa.