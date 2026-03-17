Revelação sobre as Três Graças, armação contra Gerluce e plano de assassinato movimentam a trama nesta terça (17)

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de março de 2026 às 08:00
O capítulo da novela exibido nesta terça-feira (17) promete novas reviravoltas envolvendo a misteriosa escultura Três Graças e conflitos entre os personagens centrais da história.
Gerluce perde o controle ao discutir com Joaquim, mas acaba sendo contida por Viviane. Ao mesmo tempo, novas pistas surgem quando Marisa conta a Ferette que foram encontradas fotos no celular de Viviane. Em uma das imagens, Joaquim e Misael aparecem juntos ao lado da escultura das Três Graças, o que pode mudar o rumo das suspeitas.
Enquanto a investigação avança, Arminda ordena que Marisa plante uma prova contra Gerluce para incriminá-la no caso. A delegada, no entanto, afirma que precisa agir com cautela antes de dar qualquer passo.
A tensão aumenta quando Ferette e Arminda tomam uma decisão radical e mandam Vicente matar Paulinho e Gerluce, colocando os dois personagens em grave perigo.
Paralelamente, outras tramas se desenvolvem. Lucélia ironiza Bagdá, enquanto Gerluce decide esconder em sua casa o dinheiro que estava dentro da escultura, tentando evitar novas suspeitas.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Sem que eles saibam, Vicente passa a observar Paulinho e Gerluce, aguardando o momento certo para agir. Já Bagdá se disfarça de garçom durante sua própria exposição, criando uma situação curiosa durante o evento.
O capítulo ainda traz um momento inesperado quando Paulinho prepara uma surpresa para Gerluce. No entanto, o grande impacto da noite acontece na vernissage de Bagdá, quando Kasper surpreende todos os presentes ao revelar a escultura As Três Graças, chocando especialmente João Rubens, Juquinha, Rogério, Ferette e Arminda.