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Revelação sobre as Três Graças, armação contra Gerluce e plano de assassinato movimentam a trama nesta terça (17)

Plano de assassinato, armação contra Gerluce e revelação da escultura movimentam o capítulo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:00

Revelação da escultura Três Graças causa surpresa durante exposição Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo da novela exibido nesta terça-feira (17) promete novas reviravoltas envolvendo a misteriosa escultura Três Graças e conflitos entre os personagens centrais da história.

Gerluce perde o controle ao discutir com Joaquim, mas acaba sendo contida por Viviane. Ao mesmo tempo, novas pistas surgem quando Marisa conta a Ferette que foram encontradas fotos no celular de Viviane. Em uma das imagens, Joaquim e Misael aparecem juntos ao lado da escultura das Três Graças, o que pode mudar o rumo das suspeitas.

Enquanto a investigação avança, Arminda ordena que Marisa plante uma prova contra Gerluce para incriminá-la no caso. A delegada, no entanto, afirma que precisa agir com cautela antes de dar qualquer passo.

A tensão aumenta quando Ferette e Arminda tomam uma decisão radical e mandam Vicente matar Paulinho e Gerluce, colocando os dois personagens em grave perigo.

Paralelamente, outras tramas se desenvolvem. Lucélia ironiza Bagdá, enquanto Gerluce decide esconder em sua casa o dinheiro que estava dentro da escultura, tentando evitar novas suspeitas.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
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De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Sem que eles saibam, Vicente passa a observar Paulinho e Gerluce, aguardando o momento certo para agir. Já Bagdá se disfarça de garçom durante sua própria exposição, criando uma situação curiosa durante o evento.

O capítulo ainda traz um momento inesperado quando Paulinho prepara uma surpresa para Gerluce. No entanto, o grande impacto da noite acontece na vernissage de Bagdá, quando Kasper surpreende todos os presentes ao revelar a escultura As Três Graças, chocando especialmente João Rubens, Juquinha, Rogério, Ferette e Arminda.

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Tags:

Globo Novela Televisão Três Graças

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