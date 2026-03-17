NOVELA DAS 9

Revelação sobre as Três Graças, armação contra Gerluce e plano de assassinato movimentam a trama nesta terça (17)

Plano de assassinato, armação contra Gerluce e revelação da escultura movimentam o capítulo

Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 08:00

Revelação da escultura Três Graças causa surpresa durante exposição Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo da novela exibido nesta terça-feira (17) promete novas reviravoltas envolvendo a misteriosa escultura Três Graças e conflitos entre os personagens centrais da história.

Gerluce perde o controle ao discutir com Joaquim, mas acaba sendo contida por Viviane. Ao mesmo tempo, novas pistas surgem quando Marisa conta a Ferette que foram encontradas fotos no celular de Viviane. Em uma das imagens, Joaquim e Misael aparecem juntos ao lado da escultura das Três Graças, o que pode mudar o rumo das suspeitas.

Enquanto a investigação avança, Arminda ordena que Marisa plante uma prova contra Gerluce para incriminá-la no caso. A delegada, no entanto, afirma que precisa agir com cautela antes de dar qualquer passo.

A tensão aumenta quando Ferette e Arminda tomam uma decisão radical e mandam Vicente matar Paulinho e Gerluce, colocando os dois personagens em grave perigo.

Paralelamente, outras tramas se desenvolvem. Lucélia ironiza Bagdá, enquanto Gerluce decide esconder em sua casa o dinheiro que estava dentro da escultura, tentando evitar novas suspeitas.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly 1 de 4

Sem que eles saibam, Vicente passa a observar Paulinho e Gerluce, aguardando o momento certo para agir. Já Bagdá se disfarça de garçom durante sua própria exposição, criando uma situação curiosa durante o evento.