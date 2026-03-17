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Tarot aponta energia de renovação e novos caminhos para os signos nesta terça (17)

Carta do dia indica momento favorável para mudanças, reflexões e decisões que podem abrir novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de março de 2026 às 07:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A leitura do tarot para esta terça-feira, 17 de março, revela a presença da carta A Estrela, arcano associado à esperança, renovação e inspiração. Segundo especialistas em tarot, a energia do dia favorece momentos de reflexão, reconexão interior e confiança no futuro.

A Estrela surge quando é preciso recuperar a fé em si mesmo e nos próprios caminhos. A carta indica um período de leveza após momentos de tensão, trazendo sinais de que novas oportunidades podem começar a surgir gradualmente.

No campo profissional, a energia do dia favorece criatividade, planejamento e novas ideias. Projetos que estavam em fase inicial podem ganhar mais clareza, enquanto conversas e contatos podem abrir portas importantes.

Tarot

Tarot por Shutterstock
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A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
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Na vida pessoal, o tarot sugere um momento de cura emocional e fortalecimento da autoestima. A Estrela convida a olhar para frente com mais otimismo e a acreditar que mudanças positivas estão a caminho.

Especialistas apontam que esse arcano também favorece gestos de generosidade, conexões sinceras e atitudes que tragam mais equilíbrio e tranquilidade para a rotina.

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Signos Tarot Astrologia

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