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Quanto custa a estatueta do Oscar 2026? Valor oficial do troféu surpreende

Premiação mais famosa do cinema entrega estatuetas de bronze banhadas a ouro 24 quilates durante a cerimônia deste domingo (15).

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 22:21

Estatueta do Oscar é feita de bronze e banhada a ouro 24 quilates Crédito: Reprodução

A cerimônia do Oscar 2026 já começou e, ao longo da noite deste domingo (15), dezenas de estatuetas serão entregues aos vencedores da maior premiação do cinema mundial. Apesar do enorme prestígio que representa, o valor oficial de cada troféu pode surpreender: a estatueta do Oscar vale apenas US$ 1, cerca de R$ 5 na cotação atual.

A explicação está nas regras estabelecidas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Desde 1951, todos os vencedores precisam assinar um acordo que impede a venda da estatueta. Caso o ganhador ou seus herdeiros desejem se desfazer do prêmio, o troféu deve ser oferecido primeiro à própria Academia pelo valor simbólico de US$ 1.

Na prática, isso significa que o Oscar não pode ser comercializado livremente, preservando o valor simbólico da estatueta e o controle da Academia sobre o prêmio.

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Apesar do valor simbólico, a produção do troféu tem custo bem mais alto. Cada estatueta é feita de bronze e banhada a ouro 24 quilates, com um custo médio de fabricação de aproximadamente US$ 400, cerca de R$ 2,3 mil.

O design clássico da estatueta foi criado em 1927 por Cedric Gibbons, diretor de arte da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). O troféu representa um cavaleiro segurando uma espada e em pé sobre um rolo de filme.

Segundo a Academia, a estatueta possui características específicas de tamanho e peso. O troféu mede cerca de 34 centímetros de altura, tem base com aproximadamente 13 centímetros de diâmetro e pesa cerca de 3,85 quilos.

O rolo de filme na base possui cinco raios, que simbolizam os ramos originais da Academia responsáveis pela criação do prêmio: atores, diretores, produtores, técnicos e roteiristas.

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