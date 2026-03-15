POLÊMICA

Oscar 2026 começa com piada sobre príncipe Andrew e caso Jeffrey Epstein no monólogo de Conan O’Brien

Apresentador abriu a cerimônia com humor ácido e citou o escândalo envolvendo o príncipe britânico e o financista Jeffrey Epstein

Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:31

Conan O’Brien durante o monólogo de abertura do Oscar 2026 Crédito: Reprodução

O Oscar 2026 começou neste domingo (15) com o tradicional monólogo de abertura, comandado pelo comediante Conan O’Brien, responsável por apresentar a 98ª edição da premiação. Logo nos primeiros minutos da cerimônia, o apresentador chamou atenção ao fazer uma piada envolvendo o príncipe Andrew e o escândalo ligado ao financista Jeffrey Epstein.

Durante o discurso inicial, Conan O’Brien comentou a ausência de artistas britânicos nas principais categorias de atuação deste ano. O comediante destacou que, pela primeira vez desde 2012, não há atores do Reino Unido indicados aos prêmios de Melhor Ator ou Melhor Atriz.

Na sequência, ele fez a provocação que gerou repercussão. “É a primeira vez desde 2012 que não há atores britânicos indicados às categorias de Melhor Ator ou Melhor Atriz. Um representante britânico disse: ‘Bom, pelo menos nós prendemos nossos pedófilos’”, afirmou o apresentador diante da plateia.

omg the audience's reaction when Conan made this joke during his Oscars opening monologue



"It's the first time since 2012 that there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. A British spokesperson said, 'Yeah, well, at least we arrest our pedophiles.'" pic.twitter.com/A2rB49JNLy — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 15, 2026

A fala foi interpretada como uma referência direta ao escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, empresário acusado de comandar uma rede internacional de exploração e tráfico sexual, incluindo menores de idade. O caso ganhou repercussão mundial e envolveu figuras influentes da política e da elite financeira.

Referências no filme 'O Agente Secreto' 1 de 18

Entre os nomes associados ao escândalo está o príncipe Andrew, membro da família real britânica que foi acusado de manter relações com uma das vítimas de Epstein quando ela ainda era menor de idade. O caso voltou a ganhar destaque nas últimas semanas após a divulgação de novos documentos relacionados à investigação.