Oscar 2026 começa com piada sobre príncipe Andrew e caso Jeffrey Epstein no monólogo de Conan O’Brien

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de março de 2026 às 21:31
O Oscar 2026 começou neste domingo (15) com o tradicional monólogo de abertura, comandado pelo comediante Conan O’Brien, responsável por apresentar a 98ª edição da premiação. Logo nos primeiros minutos da cerimônia, o apresentador chamou atenção ao fazer uma piada envolvendo o príncipe Andrew e o escândalo ligado ao financista Jeffrey Epstein.
Durante o discurso inicial, Conan O’Brien comentou a ausência de artistas britânicos nas principais categorias de atuação deste ano. O comediante destacou que, pela primeira vez desde 2012, não há atores do Reino Unido indicados aos prêmios de Melhor Ator ou Melhor Atriz.
Na sequência, ele fez a provocação que gerou repercussão. “É a primeira vez desde 2012 que não há atores britânicos indicados às categorias de Melhor Ator ou Melhor Atriz. Um representante britânico disse: ‘Bom, pelo menos nós prendemos nossos pedófilos’”, afirmou o apresentador diante da plateia.
A fala foi interpretada como uma referência direta ao escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, empresário acusado de comandar uma rede internacional de exploração e tráfico sexual, incluindo menores de idade. O caso ganhou repercussão mundial e envolveu figuras influentes da política e da elite financeira.
Referências no filme 'O Agente Secreto'
Entre os nomes associados ao escândalo está o príncipe Andrew, membro da família real britânica que foi acusado de manter relações com uma das vítimas de Epstein quando ela ainda era menor de idade. O caso voltou a ganhar destaque nas últimas semanas após a divulgação de novos documentos relacionados à investigação.
A abertura com humor político e referências a escândalos internacionais seguiu a tradição do monólogo do Oscar, momento em que o apresentador comenta acontecimentos recentes e faz piadas com personalidades e temas que marcaram o noticiário mundial.