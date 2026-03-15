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Oscar 2026 começa com piada sobre príncipe Andrew e caso Jeffrey Epstein no monólogo de Conan O’Brien

Apresentador abriu a cerimônia com humor ácido e citou o escândalo envolvendo o príncipe britânico e o financista Jeffrey Epstein

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:31

Conan O’Brien durante o monólogo de abertura do Oscar 2026 Crédito: Reprodução

O Oscar 2026 começou neste domingo (15) com o tradicional monólogo de abertura, comandado pelo comediante Conan O’Brien, responsável por apresentar a 98ª edição da premiação. Logo nos primeiros minutos da cerimônia, o apresentador chamou atenção ao fazer uma piada envolvendo o príncipe Andrew e o escândalo ligado ao financista Jeffrey Epstein.

Durante o discurso inicial, Conan O’Brien comentou a ausência de artistas britânicos nas principais categorias de atuação deste ano. O comediante destacou que, pela primeira vez desde 2012, não há atores do Reino Unido indicados aos prêmios de Melhor Ator ou Melhor Atriz.

Na sequência, ele fez a provocação que gerou repercussão. “É a primeira vez desde 2012 que não há atores britânicos indicados às categorias de Melhor Ator ou Melhor Atriz. Um representante britânico disse: ‘Bom, pelo menos nós prendemos nossos pedófilos’”, afirmou o apresentador diante da plateia.

A fala foi interpretada como uma referência direta ao escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, empresário acusado de comandar uma rede internacional de exploração e tráfico sexual, incluindo menores de idade. O caso ganhou repercussão mundial e envolveu figuras influentes da política e da elite financeira.

Referências no filme 'O Agente Secreto'

Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução
Em O Agente Secreto, lenda da Perna Cabeluda aparece nos jornais por Divulgação
Cena da Perna Cabeluda em 'O Agente Secreto' por Divulgação
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Placas homenageiam desaparecidos da ditadura na Rua da Aurora, no Recife por Andrea Rego Barros/Prefeitura do Recife
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
Livro de 'O Agente Secreto' revela se personagem de Wagner Moura traiu Fátima por Reprodução/X
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'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, tem 'easter egg' de 'Retratos Fantasmas' por Divulgação/Vitrine Filmes
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Dirigido por Steven Spielberg, Tubarão, o filme mudou o cinema e criou o blockbuster de verão, completa 50 anos por Divulgação
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Wagner Moura em O Agente Secreto e a Perna Cabeluda por Reprodução

Entre os nomes associados ao escândalo está o príncipe Andrew, membro da família real britânica que foi acusado de manter relações com uma das vítimas de Epstein quando ela ainda era menor de idade. O caso voltou a ganhar destaque nas últimas semanas após a divulgação de novos documentos relacionados à investigação.

A abertura com humor político e referências a escândalos internacionais seguiu a tradição do monólogo do Oscar, momento em que o apresentador comenta acontecimentos recentes e faz piadas com personalidades e temas que marcaram o noticiário mundial.

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O Agente Secreto Oscar 2026

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