Mais de 2 mil caixas de remédios irregulares são apreendidas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 22:11
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última quinta-feira (14), uma carga com 2.378 caixas de medicamentos transportados sem documentação fiscal ou sanitária, durante fiscalização no km 677 da BR-116, em Jequié, no Centro-Sul da Bahia.
A ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático por volta das 17h, quando os agentes abordaram um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) – Alexandria (RN). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, foram encontradas diversas encomendas contendo medicamentos, entre eles amostras grátis e produtos de uso controlado.
Segundo a PRF, a ausência de documentação caracteriza, em tese, o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, conforme o Código Penal Brasileiro.
Entre os medicamentos apreendidos estão: Diovan (17 caixas), Exodus (210), Rinosoro (15), Rinosoro Infantil (45), Descon (60), Aliviun Infantil (210), Bifalac (2), Pratium (112), Verse (49), Artroflan (48), Ledvo (78), Saliprevi (135), Sustrete (48), Maxsulid (48), Prolope (15), Level (144), Tantin (232), Viverdel (198), Dolamin Flex (46), Nasorex (40), Ginesse (48), Holmes (36), Untral (48), Iban (34), Unizinco (30), Lide (48), Adoless (48), Kelac (90), Famox (30), Biozinc (20), Adipept (25), Duravit (20), Betrato (50) e Alestra (89).
A carga, despachada em São Bernardo do Campo (SP) e com destino final a Alexandria (RN), foi encaminhada junto com os envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié, onde serão adotadas as medidas cabíveis.