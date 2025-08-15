Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 2 mil caixas de remédios irregulares são apreendidas na Bahia

Carga foi despachada em São Bernardo do Campo (SP) com destino final a Alexandria (RN)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 22:11

Medicamentos apreendidos foram levados para a Delegacia de Jequié Crédito: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde da última quinta-feira (14), uma carga com 2.378 caixas de medicamentos transportados sem documentação fiscal ou sanitária, durante fiscalização no km 677 da BR-116, em Jequié, no Centro-Sul da Bahia.

A ação foi realizada por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático por volta das 17h, quando os agentes abordaram um ônibus interestadual que fazia a linha São Paulo (SP) – Alexandria (RN). Durante a vistoria no compartimento de bagagens, foram encontradas diversas encomendas contendo medicamentos, entre eles amostras grátis e produtos de uso controlado.

Segundo a PRF, a ausência de documentação caracteriza, em tese, o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, conforme o Código Penal Brasileiro.

Entre os medicamentos apreendidos estão: Diovan (17 caixas), Exodus (210), Rinosoro (15), Rinosoro Infantil (45), Descon (60), Aliviun Infantil (210), Bifalac (2), Pratium (112), Verse (49), Artroflan (48), Ledvo (78), Saliprevi (135), Sustrete (48), Maxsulid (48), Prolope (15), Level (144), Tantin (232), Viverdel (198), Dolamin Flex (46), Nasorex (40), Ginesse (48), Holmes (36), Untral (48), Iban (34), Unizinco (30), Lide (48), Adoless (48), Kelac (90), Famox (30), Biozinc (20), Adipept (25), Duravit (20), Betrato (50) e Alestra (89).

A carga, despachada em São Bernardo do Campo (SP) e com destino final a Alexandria (RN), foi encaminhada junto com os envolvidos para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Mais recentes

Imagem - Convidado do Agenda Bahia, Cleber Paradela fala sobre IA, Felca e atuação no BBB

Convidado do Agenda Bahia, Cleber Paradela fala sobre IA, Felca e atuação no BBB
Imagem - Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten

Veja como diferenciar condições de saúde associadas ao glúten
Imagem - Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

Confira 5 alimentos infalíveis que ajudam a proteger a visão

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
01

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil

Imagem - É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto
02

É hoje! Veja quais signos terão mudanças importantes em 15 de agosto

Imagem - 'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV
03

'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

Imagem - Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet
04

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet