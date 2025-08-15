REDES SOCIAIS

'Diaba Loira' publicou vídeo com fuzil momentos antes de morrer em confronto com o CV

Eweline Passos Rodrigues foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (15)



Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:15

Publicação da Diaba Loira foi feito entre uma e duas horas antes da integrante do TCP morrer Crédito: Reprodução

Momentos antes de ser morta em confronto, a 'Diaba Loira', como era conhecida Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais em que mostra parte do percurso até o local onde ocorreu a troca de tiros com a facção Comando Vermelho (CV). Eweline foi morta na madrugada desta sexta-feira (15) e seu corpo foi deixado na região da comunidade de Cascadura, Zona Norte do Rio de Janeiro.

O vídeo (veja aqui) mostra um fuzil na janela de um carro, que trafega por uma região de mata. A troca de tiros entre o CV e o Terceiro Comando Puro (TCP) aconteceu entre as comunidades do Fubá e Campinho. A mídia foi publicada entre uma e duas horas antes da morte da integrante do TCP. O corpo foi encontrado enrolado em um lençol, com marcas de tiros no tórax e na cabeça.

A traficante era procurada pelo Disque Denúncia e era desertora do CV – quando mudou de lado, chegou a questionar o porquê de a polícia concentrar mais ações em territórios do TCP, ao invés do CV. Ela costumava ostentar fuzis nas redes sociais e ameaçar rivais.