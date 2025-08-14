Acesse sua conta
Bahia emplaca dois reforços entre as quatro melhores contratações do Brasil em 2025; veja o Top-10

Erick Pulga e Mingo são, respectivamente, a 3º e 4º melhores contratações do futebol brasileiro na temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:43

Erick Pulga e Mingo são destaques do Bahia na temporada
Erick Pulga e Mingo são destaques do Bahia na temporada Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A temporada do futebol brasileiro chegou simbolicamente à metade, com o fim do primeiro turno da Série A. Tempo suficiente para saber quais foram as melhores contratações ocorridas na janela de transferências de janeiro. Estudo do Bolavip Brasil aponta que o Bahia emplacou dois jogadores entre os quatro melhores reforços do país até o momento: o atacante Erick Pulga e o zagueiro Mingo.

As 10 melhores contratações do futebol brasileiro em 2025

1º Freytes (Fluminense) - 41 mil pontos por Lucas Merçon/Fluminense FC
2º Facundo Torres (Palmeiras) - 39 mil pontos por Cesar Greco/Palmeiras
3º Erick Pulga (Bahia) - 38,9 mil pontos por Letícia Martins/ EC Bahia
4º Santiago Ramos (Bahia) - 38,6 mil pontos por Rafael Rodrigues/EC Bahia
5º Fabrício Bruno (Cruzeiro) - 35 mil pontos por Gustavo Aleixo / Cruzeiro
6º Natanael (Atlético-MG) - 33 mil pontos por Pedro Souza/Atlético
7º Emiliano Martínez (Palmeiras) - 32,4 mil pontos por Cesar Greco/Palmeiras
7º Tomás Cuello (Atlético-MG) - 32,4 mil pontos por Pedro Souza/Atlético
9º Rony (Atlético-MG) - 31 mil pontos por Pedro Souza/Atlético
10º Enzo Díaz (São Paulo) - 30 mil pontos por Rubens Chiri / São Paulo FC
1º Freytes (Fluminense) - 41 mil pontos por Lucas Merçon/Fluminense FC

Metodologia

O estudo considerou minutos jogados, média de pontos por jogo e notas de atuação de 225 jogadores contratados pelos 20 clubes da primeira divisão na janela do começo do ano. Os jogadores que mais atuaram, que mais pontuaram, e que foram melhor avaliados pelo site Sofascore até o dia 8/8 alcançaram as melhores posições, com o resultado da seguinte fórmula: “minutos jogados” x “média de pontos por jogo” x “nota de avaliação”.

Zagueiro do Fluminense é o grande achado da temporada

Juan Freytes era um desconhecido do futebol brasileiro quando o Fluminense anunciou sua contratação. Oito meses depois, foi apontado pelo estudo como o melhor reforço do Brasil. O zagueiro foi quem mais atuou no período, 3.195 minutos, nada menos que 72% de todos os minutos jogados pelo tricolor em 2025. Em termos de performance, o argentino tem bons números até o momento: 1,83 ponto por partida na temporada e nota de atuações de 7,01, em média.

Reforços do Bahia se destacam

O Bahia vem fazendo uma grande temporada em 2025 e boa parte disso se deve às vindas de Erick Pulga e Mingo. Os dois são, de acordo com o estudo, respectivamente, terceiro e quarto melhor reforço do futebol brasileiro.

Entre os dez melhores reforços, Erick Pulga tem a segunda melhor média de atuações: 7,33, atrás apenas de Cuello, do Atlético-MG: 7,38. Contratado por R$ 18,8 milhões junto ao Ceará, o camisa 16 é o atleta com mais participações diretas para gol do Bahia na temporada, com oito gols e oito assistências em 40 partidas. Enquanto isso, Mingo, que custou 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 27,4 milhões) é o xerife da defesa tricolor e jogador com mais minutos disputados na temporada (3194 em 37 partidas).

Os dez melhores reforços do futebol brasileiro em 2025:

1 - Freytes (Fluminense) - 41 mil pontos

2 - Facundo Torres (Palmeiras) - 39 mil pontos

3 - Erick Pulga (Bahia) - 38,9 mil pontos

4 - Santiago Ramos (Bahia) - 38,6 mil pontos

5 - Fabrício Bruno (Cruzeiro) - 35 mil pontos

6 - Natanael (Atlético-MG) - 33 mil pontos

7 - Emiliano Martínez (Palmeiras) - 32,4 mil pontos

7 - Tomás Cuello (Atlético-MG) - 32,4 mil pontos

9 - Rony (Atlético-MG) - 31 mil pontos

10 - Enzo Díaz (São Paulo) - 30 mil pontos

