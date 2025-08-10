Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Clubes oferecem opções de planos para todos os bolsos, mas o mais caro de cada um varia de R$ 150 a R$ 2.000 por mês

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:00

Mosaicos e bandeirões de Atlético-MG, Bahia, Vitória e Flamengo
Mosaicos e bandeirões de Atlético-MG, Bahia, Vitória e Flamengo Crédito: Shutterstock, Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia, Victor Ferreira/EC Vitória e Reprodução

Ser sócio do seu time no Brasil pode custar de R$ 0 a R$ 2.000 por mês, um abismo que reflete não apenas o tamanho da paixão, mas estratégias de clubes para atrair diferentes torcedores. O CORREIO mapeou o plano mais caro dos clubes da Série A 2025, revelando que o Atlético-MG ostenta a assinatura mais alta do país, enquanto o Fluminense oferece o mais acessível dentre os planos mais caros de todos os times. Mas a história vai além: todos os times oferecem diferentes planos, com diferentes benefícios.

Ranking dos planos de sócio torcedor mais caros da Série A

1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock
2º Palmeiras: Plano Diamante - R$ 817,12 por Divulgação Palmeiras
3º Grêmio: Plano Gold Central - R$ 525 por Divulgação/Grêmio
4º Corinthians: Plano Fiel Minha Cadeira - R$ R$ 520  por DIvulgação
5º Bahia: Plano Esquadrão na Fonte Lounge Premium - R$ 400  por Esporte Clube Bahia/Divulgação
6º Flamengo: Plano Nação Maraca 1 - R$ 325,40 por Divulgação
7º Santos: Plano Diamond - R$ 320 por Divulgação
8º Fortaleza: Plano Leão do Pici - R$ 318,90 por Divulgação
9º Bragantino: Plano Asas Platina - R$ 270 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
10º São Paulo: Plano Diamante - R$ 249,90 por Divulgação
11º Botafogo: Plano Glorioso - R$ 239,90 por Divulgação
12º Ceará: Plano Vovô de Ouro - R$ 230 por Divulgação
13º Vasco: Plano 5 estrelas - R$ 209,98 por Reprodução
14º Sport: Plano Sócio 87 - R$ 189,90 por Divulgação
14º Cruzeiro: Plano Cabuloso Max - R$ 189,90 por Reprodução
16º Internacional: Plano Carteira Vermelha - R$ 175 por Divulgação
17º Vitória: Plano Sou Leão da Barra - R$168  por VICTOR FERREIRA / ECV
18º Fluminense: Sócio do Flu Cadeira 100% - R$ - 160 por Marina Garcia/Fluminense FC
19º Juventude: Plano Jaconero Black - R$ 150 por Divulgação/Juventude
1 de 19
1º Atlético-MG: Plano Galo na Veia Premium - R$ 2.000 por Shutterstock

O plano Galo na Veia Premium, do Atlético-MG, lidera o ranking de planos mais caros (R$ 2.000/mês), seguido pelo Avanti Diamante do Palmeiras (R$ 817,12) e o Fiel Minha Cadeira do Corinthians (R$ 520). No outro extremo, entre os planos mais caros, Jaconero Black do Juventude é o mais barato (R$ 150). O Bahia aparece em quinto no topo de preços, com seu Esquadrão na Fonte Lounge Premium (R$ 400), enquanto o Vitória tem o Sou Leão da Barra (R$ 168) como plano máximo.

Entretanto, nenhum clube se contenta com um só modelo, todos oferecem ao menos três opções, criando escadas de benefícios. Além disso, alguns clubes oferecem descontos caso o torcedor feche um pacote de pelo menos um ano. Entretanto, alguns clubes só dão a possibilidade de se associar por pelo menos um ano, não podendo se desassociar durante o período.

O Vitória é um dos clubes que dá mais possibilidades aos seus torcedores apaixonados: são 10 planos adaptados a públicos específicos. Para os mais jovens, o "Sou Leãozinho" (R$ 15/mês) é exclusivo para crianças de 0 a 12 anos e inclui experiências únicas: participação em sorteios para entrar em campo com jogadores. Adolescentes (12 a 18 anos) têm duas opções: o "Sou Colossal Jovem" (R$ 42/mês), com acesso 100% gratuito à arquibancada, e o "Sou Leão da Barra Jovem" (R$ 84/mês), que garante cadeiras gratuitas.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Mulheres contam com planos dedicados: o "Sou Colossal Feminino" (R$ 59/mês, arquibancada grátis) e o "Sou Leoa da Barra" (R$ 118/mês, cadeiras grátis + portão exclusivo). Para quem mora fora da região metropolitana de Salvador, o "Sou Sem Fronteiras" (R$ 52,50/mês, somente anual) oferece 3 ingressos grátis por ano.

Já os adultos têm alternativas como o "Sou Vermelho e Preto" (R$ 42/mês, 60% off em ingressos), o "Sou Um Nome na História" (R$ 63/mês, 80% off) e o topo "Sou Leão da Barra" (R$ 168/mês, cadeiras grátis + portão VIP). Todos incluem desconto de 50% no estacionamento, vantagens em produtos oficiais e acesso a um clube com 300 parceiros.

Já o Bahia, estrutura seus planos em quatro degraus principais, com foco em acesso progressivo aos setores da Fonte Nova. A base é o "Esquadrãozinho" (R$ 10/mês), plano infantil que permite às crianças até 11 anos participarem de sorteios para entrar em campo com jogadores. O próximo nível é o "Esquadrão da Sorte" (R$ 25/mês), que oferece prioridade nível 2 na compra de ingressos (20% off em setores específicos) e uma camisa exclusiva mediante elegibilidade.

Torcida do Bahia

Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação
Torcida faz a festa antes de embarque do Bahia por Marina Silva/CORREIO
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida Bamor recepcionando o Bahia no aeroporto por Marina Silva I CORREIO*
Torcida do Bahia na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia
Torcida do Bahia por Tiago Caldas /EC Bahia
Torcida do Bahia já pode comprar ingresso por Felipe Oliveira/EC Bahia
Torcida do Bahia na Fonte Nova por San Júnior/Divulgação
1 de 9
Torcida do Bahia por Esporte Clube Bahia/Divulgação

Acima dele, o "Esquadrão de Aço" (R$ 60/mês) garante prioridade nível 1 (50% off online em setores selecionados) e caminho preferencial para migrar ao plano premium. O topo é o "Esquadrão na Fonte", cujo valor varia conforme o setor: R$ 74,90/mês (arquibancada superior), R$ 119,90 (cadeiras norte/leste), R$ 149,90 (cadeira especial) e o exclusivo "Lounge Premium" (R$ 400/mês), que inclui acesso a área VIP. Todos também dão direito a descontos em produtos oficiais.

Alguns clubes também adotam estratégias para "torcedores-sem-estádio". O Flamengo, time de maior torcida do país, tem o plano Nação Sem Fronteiras (R$ 19,81/mês) para fãs fora do Rio. O pacote inclui prioridade no setor visitante para os jogos fora de casa do Flamengo, dois ingressos anuais no Maracanã e até cashback integral no Zé Delivery.

Leia mais

Imagem - Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Confira o ranking de preço das camisas da Série A do Brasileirão

Imagem - Saiba quanto custa para uma criança entrar em campo com os jogadores de Bahia e Vitória

Saiba quanto custa para uma criança entrar em campo com os jogadores de Bahia e Vitória

Imagem - Descubra quanto custa para ter os mascotes de Bahia e Vitória em uma festa ou evento

Descubra quanto custa para ter os mascotes de Bahia e Vitória em uma festa ou evento

Enquanto isso, o Atlético-MG, dentre os seus oito planos, além de ter o plano mais caro de todos,se destaca também tem um totalmente gratuito. O Galo na Veia Premium (R$ 2.000) oferece: Ingressos para todos jogos com mando do Galo, Lounge exclusivo Open Bar e Open Food na Arena MRV, 50% de desconto na aquisição em cotas do clube, descontos e cashback em produtos, entre vários outros benefícios. Já o Galo Da Massa é totalmente gratuito, basta cadastrar-se para ter prioridade em ingressos e descontos com parceiros.

Em meio à disparidade de modelos, o Mirassol surge com uma proposta singular em seu ano centenário. Sem um programa de sócio-torcedor formalmente divulgado em canais oficiais, o clube paulista apostou no "Passaporte 2025", um ingresso único válido para todos os 25 jogos em casa na temporada (Paulistão e estreia na Série A). A iniciativa, vendida como pacote fechado, oferece economia: nas cadeiras cobertas, custa R$ 1.800 (R$ 72 por jogo, ante R$ 240 do avulso); na arquibancada descoberta, R$ 800 (R$ 32 por jogo, frente a R$ 120 avulso).

Mais recentes

Imagem - Boxeador morre após lesão cerebral grave sofrida no ringue

Boxeador morre após lesão cerebral grave sofrida no ringue
Imagem - Com três gols para cada lado, Bahia e Fluminense empatam em partida eletrizante

Com três gols para cada lado, Bahia e Fluminense empatam em partida eletrizante
Imagem - Vitória perde para o São Paulo e termina primeiro turno sem vencer fora de casa

Vitória perde para o São Paulo e termina primeiro turno sem vencer fora de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil