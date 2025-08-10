ECONOMIA DA PAIXÃO

Descubra qual o time da Série A tem o plano de sócio torcedor mais caro

Clubes oferecem opções de planos para todos os bolsos, mas o mais caro de cada um varia de R$ 150 a R$ 2.000 por mês

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 13:00

Mosaicos e bandeirões de Atlético-MG, Bahia, Vitória e Flamengo Crédito: Shutterstock, Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia, Victor Ferreira/EC Vitória e Reprodução

Ser sócio do seu time no Brasil pode custar de R$ 0 a R$ 2.000 por mês, um abismo que reflete não apenas o tamanho da paixão, mas estratégias de clubes para atrair diferentes torcedores. O CORREIO mapeou o plano mais caro dos clubes da Série A 2025, revelando que o Atlético-MG ostenta a assinatura mais alta do país, enquanto o Fluminense oferece o mais acessível dentre os planos mais caros de todos os times. Mas a história vai além: todos os times oferecem diferentes planos, com diferentes benefícios.

O plano Galo na Veia Premium, do Atlético-MG, lidera o ranking de planos mais caros (R$ 2.000/mês), seguido pelo Avanti Diamante do Palmeiras (R$ 817,12) e o Fiel Minha Cadeira do Corinthians (R$ 520). No outro extremo, entre os planos mais caros, Jaconero Black do Juventude é o mais barato (R$ 150). O Bahia aparece em quinto no topo de preços, com seu Esquadrão na Fonte Lounge Premium (R$ 400), enquanto o Vitória tem o Sou Leão da Barra (R$ 168) como plano máximo.

Entretanto, nenhum clube se contenta com um só modelo, todos oferecem ao menos três opções, criando escadas de benefícios. Além disso, alguns clubes oferecem descontos caso o torcedor feche um pacote de pelo menos um ano. Entretanto, alguns clubes só dão a possibilidade de se associar por pelo menos um ano, não podendo se desassociar durante o período.

O Vitória é um dos clubes que dá mais possibilidades aos seus torcedores apaixonados: são 10 planos adaptados a públicos específicos. Para os mais jovens, o "Sou Leãozinho" (R$ 15/mês) é exclusivo para crianças de 0 a 12 anos e inclui experiências únicas: participação em sorteios para entrar em campo com jogadores. Adolescentes (12 a 18 anos) têm duas opções: o "Sou Colossal Jovem" (R$ 42/mês), com acesso 100% gratuito à arquibancada, e o "Sou Leão da Barra Jovem" (R$ 84/mês), que garante cadeiras gratuitas.

Mulheres contam com planos dedicados: o "Sou Colossal Feminino" (R$ 59/mês, arquibancada grátis) e o "Sou Leoa da Barra" (R$ 118/mês, cadeiras grátis + portão exclusivo). Para quem mora fora da região metropolitana de Salvador, o "Sou Sem Fronteiras" (R$ 52,50/mês, somente anual) oferece 3 ingressos grátis por ano.

Já os adultos têm alternativas como o "Sou Vermelho e Preto" (R$ 42/mês, 60% off em ingressos), o "Sou Um Nome na História" (R$ 63/mês, 80% off) e o topo "Sou Leão da Barra" (R$ 168/mês, cadeiras grátis + portão VIP). Todos incluem desconto de 50% no estacionamento, vantagens em produtos oficiais e acesso a um clube com 300 parceiros.

Já o Bahia, estrutura seus planos em quatro degraus principais, com foco em acesso progressivo aos setores da Fonte Nova. A base é o "Esquadrãozinho" (R$ 10/mês), plano infantil que permite às crianças até 11 anos participarem de sorteios para entrar em campo com jogadores. O próximo nível é o "Esquadrão da Sorte" (R$ 25/mês), que oferece prioridade nível 2 na compra de ingressos (20% off em setores específicos) e uma camisa exclusiva mediante elegibilidade.

Acima dele, o "Esquadrão de Aço" (R$ 60/mês) garante prioridade nível 1 (50% off online em setores selecionados) e caminho preferencial para migrar ao plano premium. O topo é o "Esquadrão na Fonte", cujo valor varia conforme o setor: R$ 74,90/mês (arquibancada superior), R$ 119,90 (cadeiras norte/leste), R$ 149,90 (cadeira especial) e o exclusivo "Lounge Premium" (R$ 400/mês), que inclui acesso a área VIP. Todos também dão direito a descontos em produtos oficiais.

Alguns clubes também adotam estratégias para "torcedores-sem-estádio". O Flamengo, time de maior torcida do país, tem o plano Nação Sem Fronteiras (R$ 19,81/mês) para fãs fora do Rio. O pacote inclui prioridade no setor visitante para os jogos fora de casa do Flamengo, dois ingressos anuais no Maracanã e até cashback integral no Zé Delivery.

Enquanto isso, o Atlético-MG, dentre os seus oito planos, além de ter o plano mais caro de todos,se destaca também tem um totalmente gratuito. O Galo na Veia Premium (R$ 2.000) oferece: Ingressos para todos jogos com mando do Galo, Lounge exclusivo Open Bar e Open Food na Arena MRV, 50% de desconto na aquisição em cotas do clube, descontos e cashback em produtos, entre vários outros benefícios. Já o Galo Da Massa é totalmente gratuito, basta cadastrar-se para ter prioridade em ingressos e descontos com parceiros.