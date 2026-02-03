Acesse sua conta
Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'

Centroavante deixou o Leão após marcar 21 gols pelo Leão em 2024

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:45

Alerrandro chegou ao 15º gol contra o Flamengo
Alerrandro foi artilheiro do Brasileirão pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Ex-artilheiro do Vitória, o atacante Alerrandro foi apresentado pelo Internacional e prometeu ser melhor do que a temporada em que defendeu o Rubro-negro. O jogador foi emprestado pelo CSKA Moscou até dezembro de 2026. O Colorado, inclusive, tem em contrato uma cláusula de obrigação de compra em caso de metas batidas.

"A partir de 2024 eu mudei radicalmente a minha vida, passei a ser um atleta, de verdade, profissional, e antes eu era só um jogador. Isso pode confortar o torcedor, vou ser um cara que vai guerrear por todas as bolas, correr o jogo todo e pode ter certeza que eu vou me entregar. Esse é o recado que eu tenho, hoje eu sou um atleta profissional , e não um jogador, que tem muita diferença. Hoje eu sou atleta, me cuido muito", disse o centroavante.

Relembre a passagem de Alerrandro pelo Vitória

Alerrandro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Paula Fróes/CORREIO
Alerrandro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Arisson Marinho/CORREIO
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Alerrandro por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
Alerrandro  por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 15
Alerrandro por Victor Ferreira/EC Vitória

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.

"2024 foi um ano maravilhoso e aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter e dos jogadores que estão ao meu lado vai facilitar ainda mais meu desempenho, então a tendência que eu tenho é de ser melhor", completou Alerrandro.

O desempenho chamou a atenção do mercado internacional, e, após o fim do empréstimo junto ao Red Bull Bragantino, o Leão da Barra tentou mantê-lo em definitivo, mas o jogador acabou negociado com o CSKA.

