Novo atacante do Internacional, Alerrandro fala de ano no Vitória e dispara: 'Pretendo ser melhor'

Centroavante deixou o Leão após marcar 21 gols pelo Leão em 2024

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:45

Alerrandro foi artilheiro do Brasileirão pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Ex-artilheiro do Vitória, o atacante Alerrandro foi apresentado pelo Internacional e prometeu ser melhor do que a temporada em que defendeu o Rubro-negro. O jogador foi emprestado pelo CSKA Moscou até dezembro de 2026. O Colorado, inclusive, tem em contrato uma cláusula de obrigação de compra em caso de metas batidas.

"A partir de 2024 eu mudei radicalmente a minha vida, passei a ser um atleta, de verdade, profissional, e antes eu era só um jogador. Isso pode confortar o torcedor, vou ser um cara que vai guerrear por todas as bolas, correr o jogo todo e pode ter certeza que eu vou me entregar. Esse é o recado que eu tenho, hoje eu sou um atleta profissional , e não um jogador, que tem muita diferença. Hoje eu sou atleta, me cuido muito", disse o centroavante.

Contratado pelo CSKA em fevereiro do ano passado, após se destacar pelo Vitória, Alerrandro não conseguiu repetir na Rússia o mesmo rendimento que teve no futebol brasileiro. Em 26 partidas pela equipe de Moscou, marcou apenas dois gols.

Já com a camisa do Vitória, em 2024, o atacante viveu o melhor momento da carreira. Foram 52 jogos, 21 gols e sete assistências, além da artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto.

"2024 foi um ano maravilhoso e aqui no Inter eu pretendo ser melhor. A grandeza do Inter e dos jogadores que estão ao meu lado vai facilitar ainda mais meu desempenho, então a tendência que eu tenho é de ser melhor", completou Alerrandro.