DE OLHO NELE

Herói do Vitória contra o Barcelona-BA celebra oportunidades no time principal: 'Importante'

Jogador foi relacionado para o confronto contra o Palmeiras, pelo Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:58

Luís Miguel celebrou a sequência no Vitória após gol e assistência Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No último final de semana, o Vitória venceu pela primeira vez com o time alternativo na temporada. O adversário foi o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. O nome do Leão na partida foi o atacante Luís Miguel, de 20 anos, que anotou um gol e uma assistência na vitória.

Feliz demais pela atuação que tive contra o Barcelona. É sempre especial marcar um gol pelo time e auxiliar em mais um resultado fundamental para nós no campeonato Luís Miguel Atacante do Vitória

O extremo também analisou sobre as oportunidades que tem recebido no estadual e a campanha que estão realizando. “Esse Campeonato Baiano tem sido bem importante pra mim. Tenho conseguido mostrar minhas qualidades dentro de campo e feito o melhor para contribuir pro time sempre que estou em campo”, destacou.