Herói do Vitória contra o Barcelona-BA celebra oportunidades no time principal: 'Importante'

Alan Pinheiro
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 15:58
No último final de semana, o Vitória venceu pela primeira vez com o time alternativo na temporada. O adversário foi o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano. O nome do Leão na partida foi o atacante Luís Miguel, de 20 anos, que anotou um gol e uma assistência na vitória.
Luís MiguelAtacante do Vitória
O extremo também analisou sobre as oportunidades que tem recebido no estadual e a campanha que estão realizando. “Esse Campeonato Baiano tem sido bem importante pra mim. Tenho conseguido mostrar minhas qualidades dentro de campo e feito o melhor para contribuir pro time sempre que estou em campo”, destacou.
Com Luís Miguel dentro da lista de relacionados, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira (4), quando viaja a São Paulo para enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.