Vitória pode ganhar valor milionário com atacante formado na base

Alan Pinheiro
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:02
O atacante brasileiro Alisson Santos foi anunciado pelo Napoli, atual campeão italiano, nesta segunda-feira (2). O atleta de 23 anos chegou ao clube da Itália por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal, com opção de compra ao final do contrato. Com passagem pela Toca do Leão, o ex-jogador do Vitória desperta o interesse do clube baiano em uma futura negociação do jogador.
O Gigante italiano acertou a contratação do jogador pagando 3 milhões de euros pelo empréstimo, que ainda conta uma opção de compra avaliada em 15 milhões de euros, o que equivale a R$ 93 milhões, aproximadamente, na cotação atual. Pelos 10% de uma futura venda que ainda mantém do jogador, os rubro-negros podem desembolsar cerca de R$ 9,3 milhões caso a compra seja efetuada, sem contar com a taxa de clube formador.
Relembre a trajetória de Alisson Santos
O interesse do Napoli está diretamente ligado a uma necessidade imediata do elenco comandado por Antonio Conte. A lesão de David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos dois meses, abriu uma lacuna no ataque italiano. O brasileiro vinha sendo uma das peças mais importantes do Sporting, com seis gols e quatro assistências em 25 jogos na temporada.
Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua segunda temporada com a camisa dos leões. Até aqui, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com dois gols e duas assistências.
Natural de Itapetinga, no interior da Bahia, Alisson foi formado nas categorias de base do Vitória, clube pelo qual atuou entre 2021 e 2023, somando 44 jogos como profissional e dois gols. Após empréstimos para Náutico e Figueirense, ganhou projeção em Portugal defendendo o União de Leiria, onde marcou seis gols em 18 partidas, desempenho que levou o Sporting a investir cerca de 2,1 milhões de euros em sua contratação.