ENTENDA

Vitória pode ganhar valor milionário com atacante formado na base

Atual campeão italiano, Napoli pode comprar jogador por 15 milhões de euros ao final do contrato de empréstimo

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 18:02

Ex-Vitória, Alisson Santos pode render valor milionário ao clube baiano Crédito: Divulgação/Napoli

O atacante brasileiro Alisson Santos foi anunciado pelo Napoli, atual campeão italiano, nesta segunda-feira (2). O atleta de 23 anos chegou ao clube da Itália por empréstimo junto ao Sporting, de Portugal, com opção de compra ao final do contrato. Com passagem pela Toca do Leão, o ex-jogador do Vitória desperta o interesse do clube baiano em uma futura negociação do jogador.

O Gigante italiano acertou a contratação do jogador pagando 3 milhões de euros pelo empréstimo, que ainda conta uma opção de compra avaliada em 15 milhões de euros, o que equivale a R$ 93 milhões, aproximadamente, na cotação atual. Pelos 10% de uma futura venda que ainda mantém do jogador, os rubro-negros podem desembolsar cerca de R$ 9,3 milhões caso a compra seja efetuada, sem contar com a taxa de clube formador.

Relembre a trajetória de Alisson Santos 1 de 6

O interesse do Napoli está diretamente ligado a uma necessidade imediata do elenco comandado por Antonio Conte. A lesão de David Neres, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado por pelo menos dois meses, abriu uma lacuna no ataque italiano. O brasileiro vinha sendo uma das peças mais importantes do Sporting, com seis gols e quatro assistências em 25 jogos na temporada.

Contratado pelo Sporting em junho de 2025, após se destacar pelo União de Leiria, Alisson vive sua segunda temporada com a camisa dos leões. Até aqui, soma 29 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, com dois gols e duas assistências.