'Para mostrar que a gente também está pronto', diz atacante do Vitória após gol e assistência

Alan Pinheiro
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:08
Pela primeira vez com o time alternativo, o Vitória venceu em 2026. O Rubro-negro foi até a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e superou o Barcelona de Ilhéus por 2x0, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Melhor em campo, o atacante Luís Miguel fez a diferença ao sair do banco de reservas e ajudar com gol e assistência no confronto.
Na saída do campo, o jogador celebrou o resultado e declarou que o time está pronto para ajudar a equipe principal. "Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo. Isso é para mostrar que a gente também está pronto, que a gente está preparado para o que vai vir ao longo do ano", deu o recado.
Veja como foi Vitória x Barcelona de Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano
O Leão dominou o adversário durante todo o confronto, mas pecou nas finalizações durante grande parte do jogo. Essa superioridade só se traduziu em gol no segundo tempo, justamente quando Luís Miguel entrou em campo.
Com o resultado, o Leão chega aos nove pontos na competição. O próximo compromisso dos rubro-negros pelo estadual está marcado para o próximo sábado (7), quando enfrenta o Jequié fora de casa. Antes, na quarta-feira (4), o time principal irá a São Paulo para jogar diante do Palmeiras, pela 2ª rodada da Série A.