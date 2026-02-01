DEU O RECADO

'Para mostrar que a gente também está pronto', diz atacante do Vitória após gol e assistência

Luís Miguel foi eleito como melhor em campo no confronto entre o Leão e o Barcelona de Ilhéus

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 18:08

Luís Miguel fez gol e deu assistência pelo Vitória diante do Barcelona de Ilhéus Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Pela primeira vez com o time alternativo, o Vitória venceu em 2026. O Rubro-negro foi até a Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e superou o Barcelona de Ilhéus por 2x0, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Melhor em campo, o atacante Luís Miguel fez a diferença ao sair do banco de reservas e ajudar com gol e assistência no confronto.

Na saída do campo, o jogador celebrou o resultado e declarou que o time está pronto para ajudar a equipe principal. "Graças a Deus a gente conseguiu nossa primeira vitória com o time alternativo. Isso é para mostrar que a gente também está pronto, que a gente está preparado para o que vai vir ao longo do ano", deu o recado.

O Leão dominou o adversário durante todo o confronto, mas pecou nas finalizações durante grande parte do jogo. Essa superioridade só se traduziu em gol no segundo tempo, justamente quando Luís Miguel entrou em campo.