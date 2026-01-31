QUERIDINHO DA TORCIDA

Antigo xodó da torcida do Vitória começa o ano como destaque em clube da Série D

Atacante de 25 anos ajudou o Azuriz a se classificar no Campeonato Paranaense

Pedro Carreiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 22:00

Zé Hugo comemorando gol pelo Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Antigo xodó da torcida do Vitória nas temporadas 2023 e 2024, o atacante Zé Hugo vive um novo momento na carreira longe do Barradão. Após deixar o Leão ao final do último ano, o jogador encontrou espaço no Azuriz, clube do Paraná que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2026, e tem sido um dos destaques da equipe no Campeonato Paranaense.

Zé Hugo vive bom momento com a camisa do Azuriz e se consolidou como um dos principais nomes da equipe no Campeonato Paranaense. O atacante tem participação direta na campanha que levou o clube às quartas de final do Estadual, fase em que enfrentará o Operário, equipe da Série B, em confronto eliminatório em dois jogos.

Antes de sua presença em campo, o Azuriz somava apenas dois pontos na competição. Mas depois do seu retorno ao clube, a Gralha embalou uma sequência de três vitórias consecutivas, contra Maringá, Athletico e São Joseense, garantindo a classificação ao terminar a primeira fase na liderança do Grupo B, que contou também com o Coritiba.



O bom início de 2026 contrasta com o ano de 2025, quando o atacante teve dificuldades após deixar o Vitória. Emprestado pelo próprio Azuriz, começou a temporada no Goiás, onde disputou 20 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, mas não conseguiu se firmar. Em seguida, foi cedido à Ferroviária, atuando em apenas nove jogos da Série B, sem participação direta em gols.

Apesar da fase instável fora de Salvador, Zé Hugo viveu o melhor momento da carreira com a camisa rubro-negra. Entre 2023 e 2024, foram 80 partidas pelo Vitória, com sete gols e três assistências, além de participação direta nas conquistas do título da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. O bom desempenho e a identificação com o clube fizeram seu nome ser constantemente cantado pela torcida no Barradão.