Ex-Bahia, Talisca revela que foi forçado a sair de clube por 'marcar gols demais'

Jogador chegou às categorias de base do Bahia em 2009 e fez sua estreia profissional em 2013

  Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 21:00

Talisca em amistoso do Al-Nassr contra a Inter de Milão
Talisca em amistoso do Al-Nassr contra a Inter de Milão Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Formado nas categorias de base do Bahia, o meia-atacante Anderson Talisca desabafou sobre a sua saída do Al Nassr, da Arábia Saudita, clube que conta com Cristiano Ronaldo como astro. De acordo com o jogador, ele foi forçado a sair do clube por "marcar gols demais".

A fala aconteceu como resposta ao presidente do ex-clube, Abdullah Al-Majed, que se referiu a Talisca como "um grande jogador", mas que "não ajudava na recomposição" e deixou de se encaixar na equipe. "A nova estrutura do Al Nassr passou a ser mais voltada para negócios, e eu honestamente já não me encaixo mais nisso. Os números são claros, e a minha ligação com o clube faz parte da sua história. Sou o 5º maior artilheiro da história do Al Nassr", disse.

Anderson Talisca é jogador e músico

Talisca por @rezzende071

"Fui um dos primeiros a chegar nessa nova fase e passei por toda a transição para a nova era do clube. Mesmo assim, não respeitaram a minha história com o clube nem com os torcedores; simplesmente agiram como se nada estivesse acontecendo. Por esse motivo, considero uma falta de respeito com os torcedores do Al Nassr fazer esse tipo de declaração sem contar a verdade. Eles me empurraram para fora porque eu estava marcando gols demais e estava 'atrapalhando'”, complementou.

Talisca chegou às categorias de base do Bahia em 2009 e fez sua estreia profissional em 2013, aos 18 anos, contra o Itabaiana, pelo Campeonato Baiano. Em sua passagem pelo Esquadrão, fez 68 jogos e marcou 11 gols.

Depois que chegou ao Benfica, acabou sendo emprestado ao Besiktas, da Turquia. Entre 2016 e 2018, ele disputou 80 jogos, com 37 gols marcados e 15 assistências, além do título da liga do país. Depois que deixou a Turquia, ele rumou para a China, onde atuou no Guangzhou FC até 2020. Lá, fez 65 partidas, contribuindo com 39 gols e nove assistências.

Em seguida, o baiano foi para Al Nassr, onde se tornou um ídolo. Por lá, somou 110 duelos, com 77 gols marcados e 12 assistências. Além dos ótimos números, o brasileiro ajudou o clube a conquistar a Copa dos Campeões Árabes na temporada 2023-24, sobre o rival Al-Hilal. No começo de 2025, Talisca deixou o time de Cristiano Ronaldo e voltou à Turquia, mas para um time rival, o Fenerbahçe.

