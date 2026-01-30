FOLIA TRICOLOR

Bahia lança camisa especial para o Carnaval 2026 inspirada no samba; veja os detalhes

Uniforme celebra os 110 anos de um dos ritmos mais emblemáticos da música brasileira

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:08

Peça homenageia tradição musical de origem baiana e reforça a conexão do clube com o Carnaval Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia lançou, nesta sexta-feira (30), uma camisa especial para o Carnaval 2026, com inspiração no samba, ritmo de origem baiana e símbolo de resistência cultural no Brasil. A iniciativa homenageia os 110 anos do samba e reforça a ligação entre o clube, a música e a identidade popular do estado.

A nova indumentária chega em duas versões: camiseta e regata, ambas com estética predominantemente branca e elementos visuais que remetem ao universo do samba. A regata traz listras verticais azuis e ilustrações de instrumentos musicais típicos do ritmo entre as faixas. Já a camiseta apresenta duas listras horizontais azuis na altura do peito, além de estampas nos ombros e mangas com referências ao samba. Nas costas, as duas versões exibem a frase “Tem Bahia no seu Samba”.

Torcedor declarado do clube, o cantor Beto Jamaica foi escolhido para vestir a camisa pela primeira vez. O lançamento contou com a participação do artista no tradicional Clube do Samba, no Pelourinho, onde ele relembrou sua trajetória musical e a relação com o ritmo e com o Bahia.

“Essa camisa representa uma história cultural muito grande, uma história do samba, dos caboclos, dos terreiros. Uma história dos blocos afros, de uma representatividade enorme. O Bahia possui uma torcida muito grande, hospitaleira e que merece uma homenagem como essa. Uma camisa tão bonita e cheia de energia, com bandolins, tambores e cavaquinhos. Cada instrumento representa uma pessoa, tem relação com o Carnaval, com a história do Bahia e com o povo desta cidade. Não tem como dividir: o Bahia é mundo!”, afirmou o músico.

O diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, Rafael Soares, também destacou o simbolismo do lançamento e a escolha do samba como tema da coleção.

“Trazer o Samba para a nossa camisa é celebrar a alma do Bahia e a essência do nosso povo. Mais do que um uniforme especial de Carnaval, as camisas representam uma homenagem viva aos 110 anos de um ritmo que nasceu no nosso estado e conquistou o país”, disse.