Com 100% de aproveitamento em 2026, Bahia se aproxima do melhor início de temporada do século

Pedro Carreiro
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:18
O Bahia vive um início de temporada irretocável em 2026. Mesmo utilizando, na maior parte do tempo, uma equipe alternativa — e lançando mão do time considerado titular em apenas duas partidas — o Tricolor venceu todos os seis jogos que disputou até aqui. Com isso, é o único clube da Série A que mantém 100% de aproveitamento na temporada.
O bom momento também coloca o Esquadrão no caminho para igualar o melhor início de ano do clube neste século. Em 2017, o Bahia venceu os dez primeiros jogos da temporada, sendo cinco pelo Campeonato Baiano e cinco pela Copa do Nordeste. A sequência invicta só foi interrompida no dia 13 de março daquele ano, com a derrota por 2 a 0 para o Vitória, ainda pela fase inicial do Baianão.
Para igualar — e até superar — essa marca histórica, o Bahia precisará vencer os próximos cinco compromissos: Porto-BA, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano; Fluminense, também em casa, mas pelo Brasileirão; Juazeirense, fora de casa, pelo estadual; Vasco, fora, pela Série A; e Jacuipense, novamente na Fonte Nova, pelo Baianão.
Embalado após estrear no Campeonato Brasileiro com uma grande vitória de virada fora de casa contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni quer manter o ritmo forte e já projeta os próximos desafios com o objetivo de preservar o aproveitamento máximo.
“Se a gente mantiver o esforço e a dedicação, conseguiremos sustentar nossos sonhos maiores. Se não tivermos esse esforço, precisamos diminuir os sonhos. Foi a sexta vitória consecutiva no ano. Temos jogo no domingo pelo Campeonato Baiano, provavelmente com quase toda a equipe modificada. Depois, enfrentamos o Fluminense em casa pelo Brasileiro”, analisou o treinador em entrevista coletiva após o duelo contra o Timão.
Pensando no restante da temporada, Rogério Ceni evita estabelecer metas específicas, mas não esconde o desejo de evoluir em relação ao ano passado e seguir brigando por títulos. Para isso, o treinador aguarda a chegada de reforços que possam fortalecer ainda mais o elenco para a longa maratona de competições.
“Almejo ganhar todo jogo. Não posso traçar um paralelo o ano todo, não sabemos como vai ser, podem ocorrer lesões. Estamos trabalhando outra peça para chegar, dificuldade, mercado está caríssimo em valores de salário e compra. Grupo tem um limite no orçamento, e estamos tentando fazer mexidas para encaixar uma ou duas peças para a sequência da temporada”, explicou.
“Se a gente tiver mentalidade e poder de competição, rodar elenco, jogar uma vez por semana, temos chances de fazer um bom ano Traçar projeção que é muito vago. Quero ser campeão, meu objetivo é sempre esse, mas é difícil, grandes times que competem com a gente”, concluiu o comandante tricolor.