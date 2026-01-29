RECORDE À VISTA

Com 100% de aproveitamento em 2026, Bahia se aproxima do melhor início de temporada do século

Esquadrão venceu os seis jogos que disputou no ano

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 16:18

O Bahia vive um início de temporada irretocável em 2026. Mesmo utilizando, na maior parte do tempo, uma equipe alternativa — e lançando mão do time considerado titular em apenas duas partidas — o Tricolor venceu todos os seis jogos que disputou até aqui. Com isso, é o único clube da Série A que mantém 100% de aproveitamento na temporada.

O bom momento também coloca o Esquadrão no caminho para igualar o melhor início de ano do clube neste século. Em 2017, o Bahia venceu os dez primeiros jogos da temporada, sendo cinco pelo Campeonato Baiano e cinco pela Copa do Nordeste. A sequência invicta só foi interrompida no dia 13 de março daquele ano, com a derrota por 2 a 0 para o Vitória, ainda pela fase inicial do Baianão.

Para igualar — e até superar — essa marca histórica, o Bahia precisará vencer os próximos cinco compromissos: Porto-BA, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano; Fluminense, também em casa, mas pelo Brasileirão; Juazeirense, fora de casa, pelo estadual; Vasco, fora, pela Série A; e Jacuipense, novamente na Fonte Nova, pelo Baianão.

Embalado após estrear no Campeonato Brasileiro com uma grande vitória de virada fora de casa contra o Corinthians, o técnico Rogério Ceni quer manter o ritmo forte e já projeta os próximos desafios com o objetivo de preservar o aproveitamento máximo.

“Se a gente mantiver o esforço e a dedicação, conseguiremos sustentar nossos sonhos maiores. Se não tivermos esse esforço, precisamos diminuir os sonhos. Foi a sexta vitória consecutiva no ano. Temos jogo no domingo pelo Campeonato Baiano, provavelmente com quase toda a equipe modificada. Depois, enfrentamos o Fluminense em casa pelo Brasileiro”, analisou o treinador em entrevista coletiva após o duelo contra o Timão.

Pensando no restante da temporada, Rogério Ceni evita estabelecer metas específicas, mas não esconde o desejo de evoluir em relação ao ano passado e seguir brigando por títulos. Para isso, o treinador aguarda a chegada de reforços que possam fortalecer ainda mais o elenco para a longa maratona de competições.

“Almejo ganhar todo jogo. Não posso traçar um paralelo o ano todo, não sabemos como vai ser, podem ocorrer lesões. Estamos trabalhando outra peça para chegar, dificuldade, mercado está caríssimo em valores de salário e compra. Grupo tem um limite no orçamento, e estamos tentando fazer mexidas para encaixar uma ou duas peças para a sequência da temporada”, explicou.