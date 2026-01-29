Acesse sua conta
Ex-técnico do Bahia é anunciado como treinador de seleção sul-americana

Treinador de 63 anos será apresentado nesta quinta e inicia planejamento para copa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 11:20

Mano Menezes durante passagem no Bahia
Mano Menezes durante passagem no Bahia Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O técnico Mano Menezes, que já comandou o Bahia, é o novo treinador da seleção do Peru. Livre no mercado desde que deixou o Grêmio ao fim da última temporada, o brasileiro, de 63 anos, acertou os últimos detalhes do contrato e será apresentado oficialmente ainda nesta quinta-feira (29).

A informação foi divulgada inicialmente pela imprensa peruana e confirmada por veículos brasileiros.À frente da seleção peruana, Mano já inicia o planejamento visando a Copa do Mundo de 2030 e o próximo ciclo de competições sul-americanas, já que o Peru não conseguiu se classificar para a edição deste ano. 

Mano volta a comandar uma seleção após mais de uma década, desde a passagem pela equipe brasileira entre 2010 e 2012, período em que esteve à frente do time no ciclo pós-Copa do Mundo da África do Sul.

Mano Menezes também comandou o Bahia em 2020, quando chegou ao clube com a missão de afastar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. À frente do Tricolor, o treinador dirigiu a equipe em 24 partidas, somando oito vitórias, dois empates e 14 derrotas. A passagem foi encerrada após uma sequência de resultados negativos, culminando na derrota para o Flamengo, que selou a saída do técnico.

Sem clube desde a saída do Grêmio, Mano vinha sendo especulado em equipes do futebol brasileiro, mas optou por aceitar o desafio internacional. No país, o treinador soma trabalhos recentes por Fluminense, Corinthians e Internacional, além de longa trajetória na Série A ao longo das últimas duas décadas.

À frente da seleção peruana, Mano já inicia o planejamento visando o próximo ciclo de competições sul-americanas e a preparação para a Copa do Mundo de 2030, que terá sedes em países da América do Sul, Europa e África.

