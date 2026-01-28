Ex-Bahia marca o primeiro gol da Série A de 2026; assista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 23:18
A Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 teve início oficialmente na noite desta quarta-feira (28), com oito partidas movimentando a rodada inaugural. Em meio a mais de 20 gols marcados no primeiro dia de competição, um nome chamou atenção logo de cara: Steven Mendoza, atualmente no Athletico-PR, foi o autor do primeiro gol do Brasileirão 2026.
O atacante colombiano balançou as redes aos nove minutos do primeiro tempo na vitória do Furacão por 1 a 0 sobre o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, em uma das quatro partidas iniciadas às 19h. O lance nasceu de uma pressão alta do Athletico: Viveros roubou a bola no campo ofensivo e acionou Mendoza em velocidade. O atacante avançou com liberdade, aguardou a saída do goleiro Rochet e finalizou com frieza para garantir o triunfo rubro-negro.
Com passagem pelo Bahia em 2017, Mendoza defendeu o Tricolor por empréstimo junto ao Corinthians. Na época, disputou 31 partidas, marcou oito gols e distribuiu três assistências, sendo uma das peças ofensivas do elenco naquela temporada.
Além do Bahia, o colombiano também atuou por outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Ceará, Santos e o próprio Athletico-PR. Fora do país, construiu uma carreira itinerante, com experiências no futebol colombiano, indiano, norte-americano, francês e turco, antes de retornar ao Brasil.