De virada, Bahia vence o Corinthians por 2x1 e estreia com triunfo na Série A

Pedro Carreiro
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 22:06
O Bahia segue com 100% de aproveitamento em 2026. Embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Baiano, o Esquadrão estreou no Campeonato Brasileiro vencendo o Corinthians de virada por 2x1, na noite desta quarta-feira (28), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Jean Lucas e Willian José marcaram os gols do Tricolor de Aço, enquanto Breno Bidon anotou para o Timão.
O Esquadrão iniciou a partida em desvantagem no placar, após Breno Bidon abrir o marcador logo nos primeiros minutos. Ainda na etapa inicial, o Bahia se recuperou, passou a equilibrar o jogo e buscou a virada: primeiro com um belo gol de Jean Lucas e, depois, com Willian José convertendo o pênalti com categoria.
No segundo tempo, o Corinthians voltou com forte ímpeto ofensivo e obrigou o goleiro Ronaldo a realizar boas defesas. Mesmo sob pressão, o Bahia soube resistir, especialmente nos minutos finais, quando atuou com um jogador a menos após a expulsão de Michel Araújo, garantindo os três pontos fora de casa e um início positivo na Série A.
Agora, com uma equipe totalmente reserva e composta majoritariamente por jovens, o Bahia volta a campo neste domingo (1º), às 18h30, para enfrentar o Porto-BA, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. O time titular retorna apenas no próximo compromisso pelo Brasileirão, contra o Fluminense, na quinta-feira (5), às 19h, novamente na Fonte Nova.
Veja como foi Corinthians x Bahia, pela 1ª rodada da Série A
O jogo na Vila Belmiro começou equilibrado, com muita disputa de bola no meio-campo. O Bahia, porém, demonstrava um pouco mais de qualidade quando tinha a posse e conseguia avançar ao campo ofensivo. Após algumas estocadas do Esquadrão, quase sempre iniciadas pelos pés de Everton Ribeiro, o Tricolor criou uma boa oportunidade em cobrança de falta sofrida por Erick Pulga, na entrada da área. Na batida, Luciano Juba cobrou rasteiro, tirando da barreira, mas parou em boa defesa de Hugo Souza.
Apesar do início levemente superior do Tricolor de Aço, foi o Corinthians quem criou a primeira chance clara da partida e abriu o placar logo em seguida, após uma bela jogada coletiva. Aos 11 minutos, Memphis Depay e Rodrigo Garro trocaram passes curtos pelo meio em direção ao ataque. O meia argentino se desvencilhou da marcação e encontrou Breno Bidon infiltrando na área. O jovem saiu cara a cara com Ronaldo e finalizou rasteiro, na saída do goleiro, para fazer 1x0.
O Bahia sentiu o gol, enquanto o Corinthians ganhou confiança e passou a pressionar em busca do segundo. Aos 15 minutos, após um corta-luz de Garro, Yuri Alberto ficou frente a frente com Ronaldo, mas finalizou para fora. Na sequência, o Timão ainda desperdiçou oportunidades com Memphis, Bidon e o próprio Garro. Em uma delas, Yuri Alberto chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento do camisa 9 corintiano.
Depois de suportar a pressão adversária, o Bahia voltou ao jogo com um belo gol de Jean Lucas, que deixou tudo igual no marcador. Aos 30 minutos, Luciano Juba iniciou a jogada ao puxar da esquerda para o meio e inverter para o lado direito, onde Gilberto recebeu dentro da área e rolou para trás. Jean Lucas bateu de primeira, da entrada da área; a bola desviou no meio do caminho e encobriu Hugo Souza, que não teve tempo de reação.
O gol animou o Bahia, que cresceu na partida e passou a criar chances, especialmente pelo lado direito com Ademir. Aos 43 minutos, o atacante foi decisivo ao sofrer um pênalti para o Esquadrão. Em rápido contra-ataque, o camisa 7 ganhou de Gustavo Henrique e ficou cara a cara com Hugo Souza. Na finalização, o goleiro corintiano fez a primeira defesa, mas, no rebote, após o bate-rebate, Ademir foi derrubado por Hugo, e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Willian José deslocou o goleiro e mandou a bola no ângulo, virando o placar para o Tricolor.
O segundo tempo começou com o Corinthians partindo para o ataque em busca do empate. Logo aos 2 minutos, após cruzamento rasteiro, Matheus Bidu apareceu na segunda trave e finalizou, obrigando Ronaldo a fazer boa defesa com o pé direito. Pouco depois, foi a vez de Rodrigo Garro arriscar de fora da área, novamente exigindo intervenção do goleiro tricolor, que espalmou para escanteio.
Após o início avassalador do Timão, o Bahia conseguiu encaixar os primeiros contra-ataques e chegou ao campo ofensivo pela primeira vez na etapa final aos 10 minutos, em lance que terminou com finalização de fora da área de Erick Pulga para defesa de Hugo Souza. Ainda assim, o Corinthians manteve alto volume de jogo e quase empatou em sequência. Aos 15 minutos, Garro cobrou escanteio, Raniele desviou de cabeça e Memphis, da pequena área, finalizou para uma defesa à queima-roupa de Ronaldo. No rebote, Breno Bidon chutou forte e acertou o travessão.
A partir dos 20 minutos, o Bahia passou a se defender melhor e conseguiu esfriar o ímpeto ofensivo corintiano. Depois de muito tempo recuado, o Tricolor voltou a reter mais a bola e passou a prender o jogo no campo de ataque. Mesmo sem criar chances claras, a equipe deixou de sofrer sustos e foi minando a pressão do Corinthians, que demonstrava nervosismo em campo, enquanto a torcida na Vila Belmiro começava a perder a paciência.
Na reta final, o Bahia manteve o ritmo controlado e não enfrentou grandes ameaças. A situação poderia ter se complicado nos minutos finais, quando Michel Araújo, já advertido com cartão amarelo, recebeu o segundo após uma cotovelada em Raniele e foi expulso. Ainda assim, o Esquadrão mostrou maturidade e solidez defensiva para segurar o resultado e estrear na Série A com o pé direito.
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo (Matheus Pereira) e Breno Bidon (Gui Negão); Garro (André Luiz), Memphis (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Michel Araújo), Erick Pulga (Kike Olivera) e Willian José (Dell). Técnico Rogério Ceni
Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP);
Gols: Breno Bidon, aos 11 minutos do 1ª tempo (Corinthians); Jean Lucas, aos 31 minutos, e Willian José, aos 43 minutos, do 2ª tempo (Bahia);
Cartões amarelos: Raniele, Breno Bidon e Matheuzinho (Corinthians); Jean Lucas, Erick Pulga, Acevedo e Michel Araújo 2x (Bahia);
Cartões vermelhos: Michel Araújo (Bahia)
Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (trio do RS)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).