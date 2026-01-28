MANTO APROVADO?

Uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 vaza na internet; veja fotos

Imagens divulgadas pela Footy Headlines mostram o novo visual da camisa amarela do Brasil para o Mundial, inspirada no modelo de 1970

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:46

Emblema da Seleção Crédito: Divulgação CBF/ Nike

Fotos de um possível uniforme da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 começaram a circular nas redes sociais e em sites especializados. As imagens foram publicadas inicialmente no Instagram da Ronaldo TV e trazem Neymar como modelo. Apesar de se tratarem de montagens, o design apresentado ganhou força após o vazamento feito por portais especializados em uniformes esportivos.

O site Footy Headlines, conhecido por antecipar lançamentos de camisas — inclusive acertando linhas completas de marcas em Copas do Mundo anteriores — divulgou detalhes do novo manto da Seleção. O uniforme principal terá como base o tradicional “Yellow Canary”, icônico tom de amarelo do Brasil, com detalhes em Light Mint e Geode Teal.

O design é inspirado no lendário uniforme utilizado na Copa do Mundo de 1970, no México, resgatando um visual mais clássico e ligado ao tricampeonato mundial. Ainda segundo a Footy Headlines, o uniforme já deve estar disponível para compra a partir de março.

Em colaboração com a Ronaldo TV, a marca Rodekits também publicou imagens do suposto uniforme, ampliando a repercussão do vazamento. Segundo as informações mais recentes, o modelo confeccionado pela Nike será colocado à venda a partir de março de 2026, meses antes do início do Mundial.

Além do uniforme principal, o Footy Headlines também revelou que a Nike chegou a desenvolver um projeto de camisa vermelha para a Seleção Brasileira, em parceria com a marca Jordan. A ideia, no entanto, foi descontinuada após forte repercussão negativa entre torcedores e dirigentes.

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a decisão de vetar a cor não teve motivação política, mas sim a intenção de preservar o simbolismo da bandeira nacional. Segundo ele, as cores azul, amarelo, verde e branco devem ser respeitadas como identidade histórica da Seleção.

Após o veto, a Nike optou por manter o layout originalmente pensado para o uniforme vermelho, substituindo a cor por tons tradicionais. Com isso, o uniforme reserva número dois deve ser predominantemente azul, em tonalidade mais escura do que a atual, com detalhes em amarelo e o escudo centralizado no tórax.

Além do visual, o novo uniforme da Seleção contará com uma tecnologia inédita que será aplicada em toda a linha da Nike para a Copa do Mundo. Batizada de Aero-Fit, a inovação utiliza malhas elípticas capazes de aumentar o fluxo de ar em mais de 200% em relação às versões anteriores, melhorando a ventilação e reduzindo o estresse térmico dos atletas em climas quentes.