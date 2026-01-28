NOVO REGULAMENTO

Brasileirão começa com ingresso mais caro e novas regras para torcidas visitantes

Preço mínimo sobe para R$ 40 e setor visitante terá limite de valor definido pela CBF

Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:12

Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) Crédito: Reprodução

O Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para esta quarta-feira (28), chega com alterações importantes no regulamento, especialmente no que diz respeito ao bolso do torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu novos valores mínimos para a venda de ingressos nas partidas da competição.

A partir desta edição, o bilhete inteiro não poderá custar menos que R$ 40, enquanto a meia-entrada passa a ter valor mínimo de R$ 20. A medida representa um reajuste em relação às temporadas anteriores, quando os clubes tinham maior liberdade para definir preços promocionais.

Outra nova regra afeta diretamente os torcedores visitantes. O regulamento determina que o ingresso destinado à torcida adversária não pode ultrapassar o dobro do valor do bilhete mais barato vendido ao público mandante, sem considerar os preços de meia-entrada.

Jogadores do Brasileirão que mais valorizaram em 2025 1 de 20

Mudanças vão além dos ingressos

As novidades também atingem o mercado de transferências dentro da própria Série A. Até a temporada passada, um jogador só podia defender um clube em até sete partidas antes de se transferir para outro time do Brasileirão. Agora, esse limite foi ampliado para 12 jogos, o que dá mais margem para negociações ao longo da competição.

Já no campo da arbitragem, a grande aposta da CBF é a implementação do impedimento semiautomático, tecnologia que promete reduzir as intervenções do VAR e acelerar as decisões. No entanto, a ferramenta não deve estar disponível logo nas primeiras rodadas.