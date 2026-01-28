Acesse sua conta
Brasileirão começa com ingresso mais caro e novas regras para torcidas visitantes

Preço mínimo sobe para R$ 40 e setor visitante terá limite de valor definido pela CBF

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:12

Brasileirão começa nesta quarta-feira (28) Crédito: Reprodução

O Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para esta quarta-feira (28), chega com alterações importantes no regulamento, especialmente no que diz respeito ao bolso do torcedor. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estabeleceu novos valores mínimos para a venda de ingressos nas partidas da competição.

A partir desta edição, o bilhete inteiro não poderá custar menos que R$ 40, enquanto a meia-entrada passa a ter valor mínimo de R$ 20. A medida representa um reajuste em relação às temporadas anteriores, quando os clubes tinham maior liberdade para definir preços promocionais.

Outra nova regra afeta diretamente os torcedores visitantes. O regulamento determina que o ingresso destinado à torcida adversária não pode ultrapassar o dobro do valor do bilhete mais barato vendido ao público mandante, sem considerar os preços de meia-entrada.

Jogadores do Brasileirão que mais valorizaram em 2025

Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Vitor Roque (Palmeiras) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 228,6 milhões por Reprodução/Instagram
Rayan (Vasco) – Valorização de R$ 97,9 milhões em 2025, com crescimento de 150%, e valor de mercado atual de R$ 163,3 milhões por Matheus Lima/Vasco
Flaco López (Palmeiras) – Valorização de R$ 71,8 milhões em 2025, com crescimento de 122,2%, e valor de mercado atual de R$ 130,6 milhões por Cesar Greco/Palmeiras
Allan (Palmeiras) – Valorização de R$ 65,3 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Cesar Greco/Palmerias
Gabriel Brazão (Santos) – Valorização de R$ 62,0 milhões em 2025, com crescimento de 633,3%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Raul Baretta/Santos
Álvaro Montoro (Botafogo) – Valorização de R$ 60,7 milhões em 2025, com crescimento de 1.328,6%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Vítor Silva/Botafogo
Erick Pulga (Bahia) – Valorização de R$ 58,8 milhões em 2025, com crescimento de 450%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Letícia Martins/ EC Bahia
Kaiki (Cruzeiro) – Valorização de R$ 55,5 milhões em 2025, com crescimento de 566,7%, e valor de mercado atual de R$ 65,3 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Yuri Alberto (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 57,1%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Luciano Juba (Bahia) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 266,7%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ricardo Mathias (Internacional) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025, com crescimento de 800%, e valor de mercado atual de R$ 58,8 milhões por Ricardo Duarte/Internacional
Gui Negão (Corinthians) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Zé Lucas (Sport) – Valorização de R$ 52,2 milhões em 2025 e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Reprodução/Instagram
Alysson (Grêmio) – Valorização de R$ 50,6 milhões em 2025, com crescimento de 3.100%, e valor de mercado atual de R$ 52,2 milhões por Lucas Uebel/Grêmio
Ramos Mingo (Bahia) – Valorização de R$ 45,7 milhões em 2025, com crescimento de 175%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Jhon Jhon (RB Bragantino) – Valorização de R$ 42,4 milhões em 2025, com crescimento de 144,4%, e valor de mercado atual de R$ 71,8 milhões por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
Breno Bidon (Corinthians) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 75%, e valor de mercado atual de R$ 91,4 milhões por Rodrigo Coca/Corinthians
Hércules (Fluminense) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 100%, e valor de mercado atual de R$ 78,4 milhões por Lucas Merçon/Fluminense
David Ricardo (Botafogo) – Valorização de R$ 39,2 milhões em 2025, com crescimento de 600%, e valor de mercado atual de R$ 45,7 milhões por Vítor Silva/Botafogo
1 de 20
Kaio Jorge (Cruzeiro) – Valorização de R$ 114,3 milhões em 2025, com crescimento de 388,9%, e valor de mercado atual de R$ 143,7 milhões por Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Mudanças vão além dos ingressos

As novidades também atingem o mercado de transferências dentro da própria Série A. Até a temporada passada, um jogador só podia defender um clube em até sete partidas antes de se transferir para outro time do Brasileirão. Agora, esse limite foi ampliado para 12 jogos, o que dá mais margem para negociações ao longo da competição.

Já no campo da arbitragem, a grande aposta da CBF é a implementação do impedimento semiautomático, tecnologia que promete reduzir as intervenções do VAR e acelerar as decisões. No entanto, a ferramenta não deve estar disponível logo nas primeiras rodadas.

Isso porque a empresa responsável pelo sistema ainda realiza ajustes técnicos em parte dos estádios. Para garantir igualdade de condições entre os clubes, a CBF decidiu que o recurso só será utilizado quando houver estrutura pronta para todas as partidas do campeonato.

Tags:

Brasileirão Futebol Preços

