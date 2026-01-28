Acesse sua conta
Ancelotti viverá o 'Brasil real' no Carnaval de Salvador; veja o que já se sabe sobre a visita

Técnico da seleção brasileira irá visitar mais de um local da festa momesca na cidade

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:01

Ancelotti vem para Salvador no Carnaval
Ancelotti vem para Salvador no Carnaval Crédito: Divulgação Brahma

Uma novidade já confirmada no Carnaval de Salvador é a presença de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. Isso porque, por iniciativa da Brahma, o técnico italiano virá a Salvador conhecer a folia. Nesta quarta-feira (28), o Olodum gravou para a Brahma a campanha ‘Tá Liberado Acreditar’, no Centro Histórico da cidade, com objetivo de fazer uma convocação formal para Ancelotti.

A escolha de incluir Salvador e o Olodum no roteiro de carnavais que serão visitados por Ancelotti não é à toa. Segundo Mairê Cruz, gerente regional de marketing da Ambev, o Olodum representa a força simbólica da cultura brasileira e o amuleto da Seleção em momentos decisivos. “Trazer essa manifestação para o Pelourinho é uma forma de traduzir, em linguagem cultural, a confiança e a expectativa que cercam a chegada de Carlo Ancelotti”, frisa.

Por enquanto, a data da chegada do técnico da seleção brasileira está sendo mantida em segredo. Mairê pontua que o que pode ser dito no momento é que Ancelotti confirmou a presença, ciente de que esta é uma experiência que tem o objetivo de “abrasileirá-lo”. Maiores detalhes serão revelados aos poucos.

Ela explica que a ideia da campanha é apresentar a ele o Brasil real que está nas ruas, na música e no Carnaval. “O encontro simbólico entre culturas, ritmos e paixões faz parte desse conceito de imersão na brasilidade. Estamos preparando uma experiência para que ele viva Salvador de forma autêntica e conectada à nossa cultura, sentindo de perto a energia que move o nosso país”, diz.

Quando questionada sobre a programação, ela garante que o italiano passará por mais de um lugar da folia. “Em Salvador, ele deve vivenciar a diversidade da festa, passando por espaços emblemáticos que traduzem a festa. A proposta é que ele mergulhe nessa energia e saia de Salvador totalmente contagiado pela recepção dos baianos”, finaliza.

