Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira

Ação promovida pela Brahma levará o técnico da Seleção a blocos, circuitos e eventos da folia na capital baiana, Rio de Janeiro e São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:25

Ancelotti vem para Salvador no Carnaval
Ancelotti vem para Salvador no Carnaval Crédito: Divulgação Brahma

A Brahma vai usar o Carnaval como uma ponte para aproximar Carlo Ancelotti da cultura brasileira. Parceira histórica da Seleção Brasileira, a marca da Ambev preparou um tour especial para apresentar ao treinador a essência do país por meio de uma das maiores manifestações populares do Brasil: a folia. Salvador está entre os principais destinos da iniciativa, que também passará por São Paulo e Rio de Janeiro.

A proposta é que o técnico da Seleção viva de perto a energia das ruas, a música e a vibração que movem o torcedor brasileiro, conectando-se à alma do país em um momento simbólico para o futebol e para a cultura nacional.

“Brahma sempre esteve onde o coração do brasileiro bate mais forte: no samba e no futebol. Por isso, como parceiros da CBF e um dos principais viabilizadores do Carnaval em diversas cidades do país, assumimos o papel de apresentar a alma do Brasil ao Ancelotti. Essa imersão não é apenas um tour, é um passo essencial de conexão com o povo. O ‘Mister’ precisa entender que o Carnaval e a Seleção bebem da mesma fonte de alegria e resiliência. Estamos fazendo a nossa parte como anfitriões para que ele se sinta um de nós, porque quando o técnico entende a força desse Brasil, o país inteiro ganha confiança. Com essa união, tá liberado acreditar", diz Felipe Cerchiari, diretor de marketing da Brahma.

Tour da Ginga

Para colocar Ancelotti em contato direto com diferentes expressões da cultura brasileira, a Brahma escalou um time de peso para o chamado “intensivão” de brasilidade. Em Salvador, o técnico vai acompanhar a folia no Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião. No Rio de Janeiro, a experiência será na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno. Já em São Paulo, o ‘Mister’ vai curtir o Carnaval no Camarote Brahma, com Zeca Pagodinho.

Antes do início oficial do tour, a marca ainda vai promover um esquenta. No dia 28 de janeiro, a Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, receberá um evento especial que marca a largada das ações da Brahma para o Carnaval. A empresa informou que mais detalhes serão divulgados em breve nos seus canais oficiais.

Filme com Ronaldo

A iniciativa também ganha as telas. A Brahma lançou um filme publicitário que leva Ancelotti e o Carnaval para a casa dos brasileiros. A produção, criada pela agência Africa, mostra Ronaldo Fenômeno conversando com um torcedor sobre o técnico da Seleção e destacando que o Carnaval é o momento ideal para que o italiano mergulhe na cultura do país. No final, Ancelotti aparece vestindo a camisa verde e amarela, simbolizando sua conexão com a energia do Brasil. Veja o filme aqui.

Tags:

Seleção Brasileira Carnaval 2026 Carlo Ancelotti

