Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira

Pedro Carreiro
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:25
A Brahma vai usar o Carnaval como uma ponte para aproximar Carlo Ancelotti da cultura brasileira. Parceira histórica da Seleção Brasileira, a marca da Ambev preparou um tour especial para apresentar ao treinador a essência do país por meio de uma das maiores manifestações populares do Brasil: a folia. Salvador está entre os principais destinos da iniciativa, que também passará por São Paulo e Rio de Janeiro.
A proposta é que o técnico da Seleção viva de perto a energia das ruas, a música e a vibração que movem o torcedor brasileiro, conectando-se à alma do país em um momento simbólico para o futebol e para a cultura nacional.
10 curiosidades sobre Carlo Ancelotti
“Brahma sempre esteve onde o coração do brasileiro bate mais forte: no samba e no futebol. Por isso, como parceiros da CBF e um dos principais viabilizadores do Carnaval em diversas cidades do país, assumimos o papel de apresentar a alma do Brasil ao Ancelotti. Essa imersão não é apenas um tour, é um passo essencial de conexão com o povo. O ‘Mister’ precisa entender que o Carnaval e a Seleção bebem da mesma fonte de alegria e resiliência. Estamos fazendo a nossa parte como anfitriões para que ele se sinta um de nós, porque quando o técnico entende a força desse Brasil, o país inteiro ganha confiança. Com essa união, tá liberado acreditar", diz Felipe Cerchiari, diretor de marketing da Brahma.
Para colocar Ancelotti em contato direto com diferentes expressões da cultura brasileira, a Brahma escalou um time de peso para o chamado “intensivão” de brasilidade. Em Salvador, o técnico vai acompanhar a folia no Circuito Barra-Ondina, com Léo Santana como anfitrião. No Rio de Janeiro, a experiência será na Marquês de Sapucaí, ao lado de Ronaldo Fenômeno. Já em São Paulo, o ‘Mister’ vai curtir o Carnaval no Camarote Brahma, com Zeca Pagodinho.
Antes do início oficial do tour, a marca ainda vai promover um esquenta. No dia 28 de janeiro, a Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho, receberá um evento especial que marca a largada das ações da Brahma para o Carnaval. A empresa informou que mais detalhes serão divulgados em breve nos seus canais oficiais.
A iniciativa também ganha as telas. A Brahma lançou um filme publicitário que leva Ancelotti e o Carnaval para a casa dos brasileiros. A produção, criada pela agência Africa, mostra Ronaldo Fenômeno conversando com um torcedor sobre o técnico da Seleção e destacando que o Carnaval é o momento ideal para que o italiano mergulhe na cultura do país. No final, Ancelotti aparece vestindo a camisa verde e amarela, simbolizando sua conexão com a energia do Brasil. Veja o filme aqui.