FUTEBOL

Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção para Copa do Mundo

Anúncio foi feito após pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:42

Brasil vai treinar em Nova Jersey Crédito: CBF/Divulgação

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (14) os locais de treino e concentração da seleção para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho deste ano. A Canarinha ficará hospedada e treinará no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A decisão ocorre após pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, após visitas à várias cidades norte-americanas, manifestou interesse pelas instalações em Nova Jersey.

O Brasil treinará no CT Columbia Park, do clube RB New York, na cidade de Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge. O hotel ficará inteiramente reservado para a delegação Amarelinha.

Uma das vantagens de Nova Jersey é a proximidade do Estádio de Nova York, palco da estreia do Brasil contra Marrocos, em 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), pelo Grupo C, que tem ainda Escócia e Haiti. Além disso, o tempo gasto no trajeto entre hotel e Centro de Treinamento será de apenas 15 minutos.

Segundo nota oficial da CBF, a escolha dos dois locais em Nova Jersey ocorreu após análises presenciais realizadas nos últimos meses em hotéis e CTs disponibilizados pela Fifa, em várias cidades norte-americanas, como Orlando, Seattle, Boston, Los Angeles e Nova York, entre outras. A entidade brasileira avaliou aspectos como privacidade, conforto, segurança e distância para os locais de treinos e jogos.

“Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", pontuou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas.

A CBF destacou ainda que o CT Columbia tem instalações de última geração, áreas de treinamento, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com acessibilidade. Atualmente, o espaço passa por obras para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos.