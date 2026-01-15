Acesse sua conta
Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção para Copa do Mundo

Anúncio foi feito após pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

  Millena Marques
  Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 08:42

Brasil vai treinar em Nova Jersey
Brasil vai treinar em Nova Jersey Crédito: CBF/Divulgação

A Fifa anunciou nesta quarta-feira (14) os locais de treino e concentração da seleção para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho deste ano. A Canarinha ficará hospedada e treinará no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A decisão ocorre após pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que, após visitas à várias cidades norte-americanas, manifestou interesse pelas instalações em Nova Jersey.

O Brasil treinará no CT Columbia Park, do clube RB New York, na cidade de Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge. O hotel ficará inteiramente reservado para a delegação Amarelinha.

Uma das vantagens de Nova Jersey é a proximidade do Estádio de Nova York, palco da estreia do Brasil contra Marrocos, em 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), pelo Grupo C, que tem ainda Escócia e Haiti. Além disso, o tempo gasto no trajeto entre hotel e Centro de Treinamento será de apenas 15 minutos.

Segundo nota oficial da CBF, a escolha dos dois locais em Nova Jersey ocorreu após análises presenciais realizadas nos últimos meses em hotéis e CTs disponibilizados pela Fifa, em várias cidades norte-americanas, como Orlando, Seattle, Boston, Los Angeles e Nova York, entre outras. A entidade brasileira avaliou aspectos como privacidade, conforto, segurança e distância para os locais de treinos e jogos.

“Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", pontuou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas.

A CBF destacou ainda que o CT Columbia tem instalações de última geração, áreas de treinamento, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com acessibilidade. Atualmente, o espaço passa por obras para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos.

Antes do Mundial, a seleção fará dois amistosos contra seleções europeias, ambos nos Estados Unidos. O escrete canarinho enfrenta a França em 26 de março, às17h, no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts e, cinco dias depois, encara a Croácia, às 21h, Camping World Stadium, na Flórida.

