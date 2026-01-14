Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspensão de vistos brasileiros por Trump ameaça ida à Copa do Mundo

Congelamento previsto para começar em 21 de janeiro integra endurecimento da política migratória do governo Trump

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:09

Visto dos EUA
Visto dos EUA Crédito: Shutterstock

A possível suspensão da emissão de vistos para brasileiros pelos Estados Unidos, informada pela emissora Fox News com base em um memorando do Departamento de Estado, acende um alerta para torcedores que planejam acompanhar a Copa do Mundo no país. A medida, que ainda não teve escopo detalhado oficialmente, pode dificultar a entrada de estrangeiros justamente às vésperas do maior evento esportivo do planeta. 

De acordo com o documento ao qual a emissora norte-americana diz ter tido acesso, o congelamento deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro e não tem data para terminar. A orientação prevê uma pausa temporária para que o governo dos EUA reavalie os critérios atualmente utilizados para conceder vistos a estrangeiros.

Do basquete aos parques: como é morar nos Estados Unidos?

Joe's pizza, uma das mais tradicionais de Nova York; Anitta vive parte do ano nos EUA por Anitta em Nova York
Esportes universitários são muito fortes nos EUA: baiano Guilherme Caribé é estudante na Universidade do Tennessee por Sátiro Sodre/CBDA
Califórnia impressiona os turistas pela variedade de cenários (Imagem: TravelScape | Freepik) por
Grand Canyon of Yellowstone tem quedas d’água Upper e Lower Falls e o vale Hayden por Alaskan Dude Creative Commons/Reprodução
A estátua da garota destemida é inaugurada no New York Stock Exchange (NYSE) , em Nova Iorque. por TIMOTHY A. CLARY / AFP
Pacific Park on the Santa Monica Pier, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos por Jonah Elkowitz/Shutterstock.com
LeBron James é uma dos grandes nomes da seleção de basquete dos Estados Unidos por Gregory Shamus/Paris-2024/Divulgação
Filhos de Gugu cresceram na cultura americana por Reprodução/Instagram
Esquiar no inverno é parte da cultura: Ivete Sangalo nos Estados Unidos por Redes sociais
Passeios em família, como uma viagem a Disney, fazem parte das férias nos Estados Unidos por Arquivo pessoal
Membros das forças armadas dos Estados Unidos gozam de grande prestígio na sociedade por Shutterstock
Copa América de 2024 e Copa do Mundo têm os Estados Unidos como base por Lucas Figueiredo/CBF
Museu de Arte Moderna em Nova York por Reprodução
Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos por Loren Kerns/Flickr/Creative Commons
Casas comuns no West Village ou no Brooklyn em Nova York por Reprodução/COMPASS
Movimentação da polícia de Nova York no centro da cidade por Reprodução
Spot!, Manhattan, Cidade de Nova York por Donald Lipski/Divulgação
MetLife Stadium – Nova York Nova Jersey por Reprodução
High Line Park, em Nova York por Shutterstock
Qualquer pessoa pode projetar imagens pessoais nos clássicos painéis na Times Square, Nova York por Redes sociais
Ativistas do Greenpeace estendem um banner perto das Nações Unidas, para chamar a atenção para a campanha de santuários do oceano. No East River em Nova York. por DON EMMERT / AFP
Grand Central Market, em Los Angeles, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Bradbury Building, em Los Angeles, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Paramount Pictures Studio, na Califórnia por Brand USA/Divulgação
Califórnia por Brand USA/Divulgação
São Francisco é um dos destinos mais emblemáticos da Califórnia (Imagem: wirestock | Feepik) por
Relâmpagos sobre a ponte Golden Gate em São Francisco na Califórnia por Josh Edelson/AFP
1 de 28
Joe's pizza, uma das mais tradicionais de Nova York; Anitta vive parte do ano nos EUA por Anitta em Nova York

O memorando orienta funcionários consulares a negar autorizações a candidatos que possam vir a depender de programas de assistência social ou benefícios públicos. A análise considera fatores como idade, estado de saúde, proficiência em inglês, situação financeira e a possibilidade de necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Segundo a Fox News, Washington também pode passar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência Associated Press informou que o governo Trump avaliava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas no país.

O reforço nos critérios migratórios não é recente. Em junho do ano passado, o governo dos Estados Unidos começou a analisar as contas em redes sociais de solicitantes de visto de estudante, ampliando o controle sobre quem tenta ingressar no país.

Até o momento, não há confirmação oficial do Departamento de Estado sobre quais categorias de visto serão atingidas pelo congelamento, nem se autorizações para turismo - principais para quem pretende acompanhar a Copa do Mundo - entram no escopo da medida.

Tags:

Eua

Mais recentes

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
Imagem - Adolescentes de 14 anos morrem soterrados após buraco desabar durante brincadeira na areia

Adolescentes de 14 anos morrem soterrados após buraco desabar durante brincadeira na areia
Imagem - Irã acusa Trump de criar 'pretexto' para intervenção militar

Irã acusa Trump de criar 'pretexto' para intervenção militar

MAIS LIDAS

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
01

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV
02

Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Imagem - Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista
03

Os 10 radares que mais multam motoristas em Salvador; veja lista

Imagem - Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador
04

Blogueira é presa por venda ilegal de canetas emagrecedoras em Salvador