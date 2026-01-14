TENSÃO

Suspensão de vistos brasileiros por Trump ameaça ida à Copa do Mundo

Congelamento previsto para começar em 21 de janeiro integra endurecimento da política migratória do governo Trump

Carol Neves

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13:09

Visto dos EUA Crédito: Shutterstock

A possível suspensão da emissão de vistos para brasileiros pelos Estados Unidos, informada pela emissora Fox News com base em um memorando do Departamento de Estado, acende um alerta para torcedores que planejam acompanhar a Copa do Mundo no país. A medida, que ainda não teve escopo detalhado oficialmente, pode dificultar a entrada de estrangeiros justamente às vésperas do maior evento esportivo do planeta.

De acordo com o documento ao qual a emissora norte-americana diz ter tido acesso, o congelamento deve entrar em vigor a partir de 21 de janeiro e não tem data para terminar. A orientação prevê uma pausa temporária para que o governo dos EUA reavalie os critérios atualmente utilizados para conceder vistos a estrangeiros.

Do basquete aos parques: como é morar nos Estados Unidos? 1 de 28

O memorando orienta funcionários consulares a negar autorizações a candidatos que possam vir a depender de programas de assistência social ou benefícios públicos. A análise considera fatores como idade, estado de saúde, proficiência em inglês, situação financeira e a possibilidade de necessidade de cuidados médicos de longo prazo.

Segundo a Fox News, Washington também pode passar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência Associated Press informou que o governo Trump avaliava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas no país.

O reforço nos critérios migratórios não é recente. Em junho do ano passado, o governo dos Estados Unidos começou a analisar as contas em redes sociais de solicitantes de visto de estudante, ampliando o controle sobre quem tenta ingressar no país.