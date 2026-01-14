Governo Trump suspende emissão de vistos para cidadãos do Brasil, diz TV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 12:27
A concessão de vistos pelos Estados Unidos para cidadãos de 75 países deve ser suspensa a partir de 21 de janeiro, conforme revelou a rede norte-americana Fox News em reportagem publicada nesta quarta-feira (14). O Brasil aparece entre as nações afetadas pelo congelamento, que, segundo a emissora, foi determinado pelo Departamento de Estado dos EUA.
De acordo com a Fox News, a medida representa uma pausa temporária para que o governo norte-americano reavalie os critérios usados atualmente para autorizar a entrada de estrangeiros no país. Não há uma data determinada para que a medida termine.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil informou que não havia sido oficialmente notificada sobre a nova restrição. O Itamaraty ainda não comentou.
Green Card
Segundo um memorando do Departamento de Estado ao qual a Fox News teve acesso, funcionários consulares foram orientados a negar vistos a candidatos que possam vir a depender de programas de assistência social e benefícios públicos. A análise deve considerar fatores como idade, estado de saúde, proficiência em inglês, situação financeira e a possibilidade de necessidade de cuidados médicos de longo prazo. Ainda não há confirmação sobre quais categorias de vistos serão atingidas, incluindo se autorizações para turismo entram na suspensão.
Restrições
O documento também menciona que Washington pode endurecer critérios envolvendo pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência Associated Press já havia informado que o governo de Donald Trump avaliava diretrizes para restringir a entrada de pessoas obesas.
Além do Brasil, a lista de países citados pela Fox News inclui Rússia, Irã, Afeganistão, Iraque, Somália, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen, entre outros. A emissora afirma que nem todos os 75 países tiveram seus nomes divulgados.
A decisão ocorre em meio ao endurecimento da política migratória do presidente Donald Trump desde o início do mandato. Parte do contexto envolve a situação da Somália: promotores de Minnesota identificaram o uso indevido em larga escala de programas de benefícios financiados por contribuintes, com acusações envolvendo cidadãos somalis ou somali-americanos.
Recentemente, Trump pediu que somalis deixem os Estados Unidos até meados de março, após o governo anunciar o fim do status que permitia a permanência e o trabalho temporário desse grupo no país. “Eles deveriam ser expulsos dos EUA. Que isso seja feito agora!”, escreveu a Casa Branca na rede social X.
Em novembro, após um ataque próximo à Casa Branca cometido por um cidadão afegão que matou um integrante da Guarda Nacional, Trump prometeu “suspender permanentemente” a imigração de países classificados por ele como “países do Terceiro Mundo”.