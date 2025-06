GREEN CARD

Vistos nos EUA serão vendidos por preço fixo e já tem site para lista de espera

Autorização custa US$ 5 milhões

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (11) o novo site oficial do governo para obter visto de residência. O TrumpCard.gov já está aberto e tem lista de espera para interessados. >

Segundo o líder americano, será possível conseguir a documentação pelo valor de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões). >

No site, está escrito: "O Trump Card está chegando. Insira suas informações abaixo para ser notificado quando o acesso for aberto". Depois há um espaço para preencher com dados pessoais, como nome, região em que mora e e-mail. >