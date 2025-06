GUERRA

Israel anuncia ataque contra o Irã; explosões são ouvidas na capital iraniana

Moradores acordaram com o som da explosão, na madrugada desta sexta (13), horário local

Israel atacou o Irã na madrugada desta sexta-feira (13), horário local, noite de quinta-feira no Brasil. As explosões foram ouvidas em Teerã, na capital iraniana.>

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, anunciou uma “situação especial” em Israel devido ao ataque israelense ao Irã, seu inimigo histórico. Ele afirmou que as escolas do país seriam fechadas nesta sexta-feira.>